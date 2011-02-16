Україна та США підписали План співпраці

Україна та Сполучені Штати Америки підписали План співпраці між урядами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 15 лютого 2011 року під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА і Державного секретаря США Гіларі КЛІНТОН у Вашингтоні відбулося Третє засідання українсько-американської Комісії зі стратегічного партнерства, що стало безпрецедентним за рівнем представленості офіційної делегації України.

З українського боку у засіданні взяли участь, зокрема, перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ, заступник міністра оборони Борис АНДРЕСЮК, заступник міністра економіки В.МАРМАЗОВ, перший заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформацій Борис ГРИНЬОВ.

У рамках засідання Комісії керівники окремих робочих груп з питань політичного діалогу і верховенства права, торгівлі і інвестицій, науки і технологій, нерозповсюдження, оборони, енергетичної безпеки доповіли про результати своєї роботи протягом року, намітили плани на наступний рік.

За результатами переговорів була оприлюднена Спільна заява, в якій підтверджено актуальність положень підписаної у грудні 2008 року Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, відзначено значний прогрес в реалізації домовленостей Президентів України та США, досягнутих у квітні 2010 року у Вашингтоні під час Саміту з ядерної безпеки, окреслено пріоритети українсько-американської взаємодії у двосторонній площині та на міжнародній арені.

Були також підписані План співпраці між урядом України та урядом США з питань протидії торгівлі людьми та Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та урядом США стосовно ресурсів газу з нетрадиційних джерел.

Окремо відбулася двостороння зустріч К.ГРИЩЕНКА і Г.КЛІНТОН, під час якої основна увага була приділена ходу започаткованих Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ системних реформ та розвитку демократичних інститутів в Україні. Глава українського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що керівництво нашої держави високо цінує постійну підтримку, яку Сполучені Штати надають утвердженню України як незалежної, демократичної, європейської держави з ринковою економікою.

У свою чергу, Г.КЛІНТОН запевнила, що США і надалі залишатимуться надійним другом і партнером України, зацікавленим у її успіху.

Керівники зовнішньополітичних відомств також обговорили цьогорічний графік обміну візитами на різних рівнях та домовились про проведення наступного засідання Комісії стратегічного партнерства у Києві.

Комісія зі стратегічного партнерства є основним координуючим механізмом двостороннього співробітництва з усього комплексу питань, що становлять взаємний інтерес. Згідно з досягнутою у квітні 2010 року у Вашингтоні домовленістю між Президентами України і США, головування в Комісії відбувається на рівні керівників зовнішньополітичних відомств двох країн, нагадали в МЗС.