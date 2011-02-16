ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Страховики: Найбільш збиткові марки авто в Україні - Mitsubishi і Daewoo», в якому пише - страхові компанії склали рейтинг найбільш аварійних авто 2010 року. Топ-10 за обсягом виплачених страховок очолили Mitsubishi, Daewoo (в основному - Daewoo Lanos), Skoda і Chery ...

http://delo.ua/finance/strahovschiki-samye-ubytochnye-m-152260/

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Також «Діло» публікує матеріал «Корнійчука випустили з СІЗО на наступний день після зустрічі тестя з Януковичем», в якому пише - заарештований екс-заступник міністра юстиції Євген Корнійчук вже ознайомився з матеріалами кримінальної справи і тому слідчий вирішив випустити його з СІЗО. Напередодні тесть Корнійчука, голова Верховного суду Василь Онопенко зустрівся з Віктором Януковичем ...

http://delo.ua/ukraine/kornijchuka-vypustili-iz-sizo-n-152262/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Майкл Абрахамс: ціни на руду в будь-який момент можуть різко піти вниз, як це було в 2008 році» пише - 2010 рік став найкращим для гірничорудної компанії Ferrexpo за останні кілька років: вона показала рекордний обсяг виробництва, а її акції на LSE подорожчали вдвічі. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі представники найбільших меткомпаній заявляли, що поточний рік для виробників руди буде ще кращим. Про плани компанії розповів голова ради директорів Ferrexpo Майкл Абрахамс ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1586532

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Банкам дали п`ять років пільгового режиму» пише - парламент врятував 40% банківської системи від необхідності істотної докапіталізації, яка могла спровокувати ліквідацію частини установ. Депутати відмовилися вчора підвищити планку мінімального статутного капіталу новостворених банків з 75 млн. грн. до 500 млн. грн., піднявши її всього до 120 млн. грн. До аналогічного рівня доведеться збільшити капітал і 71 діючому банку, але за п`ять наступних років ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1586514

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Україна зайнялася мирним врегулюванням» пише - Україна ініціює переговори про врегулювання спору з колишніми акціонерами "Укртатнафти". Відповідно до доручення Віктора Януковича, Міненерго має намір домогтися відновлення в правах "Татнафти" і Мінмайна Республіки Татарстан, що володіли 57% акцій "Укртатнафти", або виплати їм компенсації. Втім, як вважають експерти, держава може переслідувати й інші цілі - домогтися від групи "Приват", що контролює зараз "Укртатнафту", поступок по ще одному спільному активу - "Укрнафті" ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1586544

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«Экономические известия» в публікації «Шоколадний ажіотаж скасовується» пишуть - ціни на какао на світовому ринку досягли річного максимуму. Виною тому нестійка політична ситуація в Кот-д`Івуарі - найбільшому постачальника цього продукту. Однак, як відзначають виробники, серйозних коливань цін на українському ринку шоколаду не передбачається ...

http://markets.eizvestia.com/full/shokoladnyj-azhiotazh-otmenyaetsya

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«Экономические известия» в публікації «Українці розсмакували банкомати» пишуть - незважаючи на помітні втрати в рядах власників банківських карт, розрахунки через банкомати перевершили найсміливіші прогнози 2010. Суттєвий приріст банкіри очікують і цього року ...

http://finance.eizvestia.com/full/ukraincy-rasprobovali-bankomaty

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Також «Экономические известия» в публікації «Азаров дарує Івченку депозитарій» пишуть - прем`єр-міністр Микола Азаров дав доручення створити робочу групу щодо створення центрального депозитарію. Учасники ринку вже побачили в дорученні прем`єра проблему - Кабмін пропонує створити центральний депозитарій на базі Нацдепозитарію і депозитарію НБУ, якого ... не існує ...

http://finance.eizvestia.com/full/azarov-darit-ivchenko-depozitarij

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«Газета по-київськи» в публікації «Єгипетський пожежа перекинулася на Перську затоку» пише - за Північною Африкою заворушення почалися в Ірані і Бахрейні - нафтовидобувних країнах, від яких безпосередньо залежить стабільність світової економіки ...

http://mycityua.com/articles/world/2011/02/16/032224.html

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Також «Газета по-київськи» в публікації «Київрада конфліктує з мерією і переносить сесії» пише - перша в 2011 році сесія Київради, на якій, можливо, з`явиться мер Черновецький, вже двічі відкладалася. І як стало відомо виданню, її проведення 17 лютого - теж під питанням ...

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/16/054957.html

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«Сьогодні» у публікації «Квитки до Криму продають з чаєм» пише - «Укрзалізниця» розпочала новий експеримент щодо поліпшення сервісу ...

http://www.segodnya.ua/news/14223246.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Підсумки місії МВФ: увімкнено «режим очікування» пише - місія МВФ оприлюднила підсумки переговорів з українською владою. Загалом, висновки Фонду позитивні. Насторожує інше – немає в них звичного формулювання про «досягнення на рівні експертів домовленостей щодо виділення наступного траншу» ...

http://economics.unian.net/rus/detail/78007

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Податковий кодекс: головні нововведення ще попереду ...» пише - інформаційний галас навколо Податкового кодексу пішов на спад. Між тим, з 1 січня набули чинності тільки базові положення ПК, а вже з другого кварталу почнуть діяти найбільш революційні норми ...

http://economics.unian.net/rus/detail/78018

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» у публікації «Рахунок Абрамовича» пише - Роман Абрамович оприлюднив декларацію про доходи, підтвердивши припущення преси про велику кількість нерухомості у Великобританії, Франції та США. Забезпечені й члени команди Абрамовича ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255143/schet_abramovicha

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Також «Ведомости» у публікації «Barclays списав Росію» пишуть - покупка британським Barclays банку в Росії за $ 745 млн може стати однією з найгірших іноземних інвестицій у Росії. Barclays вже списав майже $ 400 млн, але після продажу російської "дочки" збиток може зрости ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255142/barclays_spisal_rossiyu

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Видання «Известия» у публікації «Вокзал для своїх» пише - пасажирам, які приїжджають на залізничні вокзали Росії, доведеться звикати до нових правил гри - процедура перевірки багажу перед входом у будівлю, можливий і особистий огляд. Такі нові вимоги безпеки ...

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151735/

(УНІАН)