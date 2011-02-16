Поживанов: в Україні складено список із 100 неугодних представників попередньої влади

В Україні за вказівкою Президента Віктора ЯНУКОВИЧА складено список 100 представників попередньої влади, які неугодні нинішньому режиму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це телеканалу заявив екс-голова Держкомрезерву України Михайло ПОЖИВАНОВ.

На запитання, чи підтверджує він свою попередню заяву про те, що існує список зі 100 осіб, які є неугодними нинішній владі в Україні і хто ці особи, М.ПОЖИВАНОВ відповів: «Мені інших прізвищ не називали. Повірте, я розмовляв із людьми, які працюють в Адміністрації Президента і займають дуже високі посади, і в Генеральній прокуратурі, і в уряді України. І всі вони сказали: на жаль, ми нічим не можемо допомогти, оскільки це персональне завдання першої людини країни на сьогодні».

М.ПОЖИВАНОВ також вважає, що однією з причин його переслідування може бути намагання окремих політиків «зачистити» виборчі округи напередодні зміни системи виборів до парламенту.

«Я не виключаю й іншого питання: ті люди, хто міг би балотуватися по тим чи іншим округам… Я переконаний, що ця влада перейде, як мінімум, на змішану систему і буде зачищати округи. А округ, за який я відповідав у Блоці Юлії Тимошенко на Одещині, навіть на останніх виборах - що парламентських у 2007 році, що на останніх президентських виборах - показав дуже непогані результати. І реально, я вважаю, що мені конкурентів у цих районах Одещини просто немає. Тому я й такий не виключаю варіант», — сказав М.ПОЖИВАНОВ.

Він повідомив, що звернувся до австрійської поліції на той випадок, якщо його оголосять у міжнародний розшук, і уже ознайомився із умовами надання політичного притулку.

«Після того як з’явилася інформація у ЗМІ про те, що мене оголошено у розшук, для того, аби мене тут ніхто не шукав, я із відповідною заявою звернувся до поліції Австрійської Республіки: що я тут працюю, що я знаходжусь за такою-то адресою, що я нікуди не бігаю, не ховаюсь, і якщо такі речі будуть, то я тут, і не треба мене десь шукати. Я лишив їм усі свої координати — телефони і таке інше. Протягом 10 хвилин я буду у найближчому відділенні поліції Відня. Я дійсно, ознайомився з умовами подання всіх документів, що потрібні для надання політичного притулку, розмовляв тут із місцевими адвокатами», — повідомив М.ПОЖИВАНОВ.

Екс-голова Держкомрезерву також стверджує, що адвокату не дають знайомитись із матеріалами кримінальної справи, порушеної проти нього.

«Справу порушено 31 січня. У той же день я розмовляв із адвокатом Михайлом КВАШОЮ і попросив, аби він захищав мої інтереси. У зв’язку із цим я доручив моєму синові укласти із ним угоду про правову допомогу, але уже другий тиждень його (адвоката) не допускають до справи», — сказав М.ПОЖИВАНОВ.

«Я розумію — якщо є ті чи інші звинувачення, то, мабуть, є якісь документи. Із цими документами він міг би ознайомитися. Я уже не буду казати про те, що жодного разу мене особисто повісткою не запросили ні до СБУ, ні до Генеральної прокуратури України», — додав він.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління СБУ порушило кримінальну справу стосовно М.ПОЖИВАНОВА за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України у рамках розслідування кримінальних справ, порушених за фактами розкрадання державних коштів на суму більш як 7 млрд. грн., зокрема, виявлених міжнародними аудиторськими компаніями у ході перевірки використання урядом України бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і у першому кварталі 2010 року.

Стосовно М.ПОЖИВАНОВА винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у здійсненні розкрадання державних коштів на суму майже 35 млн. грн., його оголошено у розшук.

15 лютого в інтерв`ю українській службі Бі-Бі-Сі М.ПОЖИВАНОВ заявив, що проситиме політичного притулку в Австрії, якщо Україна оголосить його у міжнародний розшук.