Парламент Криму скоротив кількість міністерств в уряді регіону з 13 до 9

Верховна Рада Криму затвердила нову структуру Ради міністрів автономії, скоротивши кількість віце-прем`єрів з 5 до 4, зменшивши число міністерств з 13 до 9 і збільшивши кількість республіканських комітетів з 9 до 10.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення, прийняте сьогодні на сесії «пакетом» без обговорення, проголосували 82 парламентарії з 83 присутніх. Всього у Кримському парламенті 100 депутатів.

Міністерство транспорту і зв`язку перетворено на Республіканський комітет з транспорту і зв`язку, Міністерство промислової політики, палива і енергетики - на Реском з палива, енергетики і інноваційної політики.

Міністерство регіонального розвитку і будівництва об`єдналося з Міністерством житлово-комунального господарства, на їх базі створено Міністерство регіонального розвитку і ЖКГ.

Крім того, утворено Реском з будівництва і архітектури. Його очолив Андрій ЛЯШЕВСЬКИЙ.

Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту приєднано до Міністерства освіти - створено Міністерство освіти і науки, молоді і спорту.

Міністерство економіки Криму перейменовано на Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Після реструктуризації до його складу увійшов Реском з торгівлі і захисту прав споживачів.

Міністерство праці і соціальної політики Криму перейменовано на Міністерство соціальної політики, а Міністерство культури і мистецтв - на Мінкультури. До його складу увійшов Реском у справах релігій.

Ще дві структури - Республіканську державну інспекцію закупівель і якості сільськогосподарської продукції і Державну інспекцію з нагляду за технічним станом машин і устаткування при Радміні - включили до складу Міністерства аграрної політики і продовольства Криму, яке раніше називалося Міністерством аграрної політики. МінАПК очолив екс-віце-прем`єр Радміну Валерій КРАВЕЦЬ.

Ліквідовано посаду міністра Радміну Криму, замість неї апарат уряду очолив керуючий справами. Крісло посіла Тетяна АКІМОВА.

Кожний з 4 віце-прем`єрів тепер буде міністром.

Перший заступник голови Радміну Павло БУРЛАКОВ очолив Міністерство ЖКГ автономії, віце-прем`єр Катерина ЮРЧЕНКО - Міністерство економічного розвитку і торгівлі, заступник голови кримського уряду Георгій ПСАРЬОВ - Мінкурортів, віце-прем`єр Азіз АБДУЛЛАЄВ - Мінсоцполітики.

Структуру Радміну Криму змінено з метою її приведення у відповідність до нової структури Кабінету міністрів України.

Раніше Президент Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про проведення адмінреформи в країні.