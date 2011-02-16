Суд продовжив термін утримання Луценка під вартою

Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити з того, що Ю.ЛУЦЕНКА, якого доправили в зал судових засідань, вивезли після закінчення судового засідання в спецавтомобілі у супроводі патрульного джипа спецпідрозділу МВС "Беркут".

У той же час суд заборонив представникам ЗМІ (навіть тим, які були без фото-, відеоапаратури) бути присутнім в залі засідань під час оголошення рішення.

У свою чергу, після завершення судового засідання слідчий Генеральної прокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО на питання журналістів, яке рішення прийняв суд, з посмішкою відповів: "Законне".

Також слід зазначити, що на судовому засіданні був відсутній адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН. У телефонній розмові з кореспондентом УНІАН він сказав, що тільки за 10-15 хвилин дізнався від представників Генпрокуратури про те, що сьогодні о 12.00 повинно початися судове засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА. "Я фізично не встиг би на нього", - сказав адвокат.

У той же час в прес-службі Генеральної прокуратури із цього приводу нині не надають жодної інформації і коментарів.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві.

Ю.ЛУЦЕНКУ було висунено звинувачення у скоюванні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Карного кодексу України (заволодіння державним майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч. 3 ст. 365 УК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила щодо Ю.ЛУЦЕНКА ще одну карну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим станом) Карного кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ висунено звинувачення у зловживанні владою у новій кримінальній справі, порушеній у, результаті розслідування справи про отруєння екс-президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, із справи про отруєння В. ЮЩЕНКА виділений окремий епізод, щодо якого порушена кримінальна справа, і Ю.ЛУЦЕНКУ висунено звинувачення за ст. 364 ч. 3 Карного кодексу України.

Ю.ЛУЦЕНКО перебуває у Лук'янівському СІЗО.

26 січня І.ФОМІН повідомив, що Генеральна прокуратура порушила ще одну кримінальну справу проти екс-міністра внутрішніх справ України у зв'язку з нецільовим використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2009 році.

Усі три справи об'єднані в одну, матеріали справи складають 48 томів.

З 31 січня Ю.ЛУЦЕНКО разом з адвокатом почали знайомитися з матеріалами справи.