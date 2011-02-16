Кабмін призначив Мунтіяна своїм уповноваженим з питань співробітництва з РФ, СНД та ЄврАзЕс

Кабінет міністрів України призначив Валерія МУНТІЯНА урядовим уповноваженим з питань співпраці з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав Євразійської економічної співдружності та іншими регіональними об'єднаннями.

Відповідне розпорядження №115 від 14 лютого розміщене на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Валерія МУНТІЯНА з посади заступника міністра економіки України.

Довідка УНІАН. В. МУНТІЯН був призначений заступником міністра економіки в уряді Миколи АЗАРОВА у березні 2010 року. До цього, у 2007-2009 роках він працював заступником міністра економіки в урядах Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО.