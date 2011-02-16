Анонс на 17 лютого

* Президент України Віктор Янукович здійснить одноденну робочу поїздку в Одеську область. Глава держави візьме участь у відкритті Державного навчального закладу "Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості". У програмі робочої поїздки також відвідання обласного благодійного фонду реабілітації дітей інвалідів "Майбутнє" та участь у засіданні обласного комітету з економічних реформ.

* Відбудеться відкриття VII сесії Київради VI скликання.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* Відбудеться відкрите засідання Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» на тему: «Ринок нафтопродуктів 2011: ризики та можливості». Учасники: Л. Косянчук, президент Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України»; Ф. Ісаєв, ген.директор ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», В. Козик, ген.директор компанії «Альянс-Холдинг» (мережа Shell); Д. Кулик, ген.директор компанії «Паралель-М ЛТД» (мережі «Паралель», «Гефест», «Донбаснафтопродукт»); І. Назаркевич, акціонер компанії «Н.П.Б» (мережа ГДП), А. Чередняк, директор ТОВ «Азовська нафтова компанія»; І. Майстренко, голова українського представництва компанії «Орлен Летува» (Литва); І. Чернявський, директор столичної мережі «КЛО» та ін.

* Прес-конференція, присвячена підписанню Меморандуму податкових відносин і Плану спільних дій на 2011 рік між Асоціацією платників податків України та Державною податковою адміністрацією України, а також заснуванню щорічного Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків України». Учасники: президент Асоціації платників податків України Валентина Арбузова, голова Державної податкової служби України Віталій Захарченко.

* За підтримки Американського інституту в Україні відбудеться круглий стіл на тему: "Податковий кодекс України і його введення в дію". Учасники: співзасновник міжнародного фонду «Єдиний Світ» Олексій Кисельов, керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександр Данилюк, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, експерт Інституту ім. Горшеніна Наталія Клаунінг. Модератор - заст.директора АІУ Джеймс Джордж Джатрас. Питання: Яка статистика на даний момент: чи готовий народ України прийняти реформи? Проблеми введення закону в дії: роль податкової поліції; Умови розвитку для малого і середнього бізнесу та ін.

* Відбудеться прес-ланч на тему: «Стандарти якості виробництва насіння в Європі й Україні - вплив на ефективність бізнесу». Учасники: Міхай Харага, директор з виробництва «Монсанто Румунія», Олена Фоміна, директор «Монсанто Україна», Юрій Борідченко, директор з виробництва, «Райз-Максимко» (ПАТ «Компанія« Райз »); Наталія Храпійчук, заст.начальника Державної насіннєвої Інспекції, Державний Інспектор з насінництва Україні; Володимир Лапа, ген.директор «Українського клубу аграрного бізнесу».

* Прес-конференція на тему: "Оголошення результатів діяльності Nestlе в Україні за 2010 рік". Учасники: Мауріціо Патарнелло, ген.директор Nestlе в Україні та Молдові; Геннадій Радченко, директор з корпоративних питань Nestlе в Україні та Молдові.

* Прес-конференція на тему: «Ситуація з кредитуванням в Україні». В роботі візьме участь президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: "Сланцевий газ. Реальна альтернатива традиційному?" Учасники в Києві: Любов Собчишин, директор ділової ради при Комітеті з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії; Валентин Землянський, незалежний експерт з питань енергетики, Володимир Саприкін, консультант профільного комітету ВРУ. У Москві: провідний спеціаліст Інституту енергетики і фінансів Микола Іванов, експерт Центру вивчення світових енергетичних ринків Інституту енергетичних досліджень Світлана Мельникова.

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Питання: Про орієнтовний перелік підприємств, пакети акцій яких запропоновані Фондом держмайна до продажу в 2011 році. Інформація ФДМУ про приватизацію ВАТ «Укртелеком».

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Винахід українських вчених: стихіями на Планеті можна управляти - оцінили в Європі в 20 мільярдів доларів!". Мова піде про науковий винахід, який дозволяє зменшити кількість повеней, посух і ураганів. У деяких країнах уже частково застосовують дані розробки. Чому ж вітчизняні чиновники не зацікавлені в тому, щоб винахід працювало на економіку України? Детальна інформація про винахід, документи та унікальні відеоматеріали будуть надано на прес-конференції за участю представників українського дослідницького центру, учених та представників інвесторів. Також буде оприлюднено відкрите звернення до Президента України з проханням утрутитися в ситуацію і допомогти українським ученим залишити гроші для України (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* У рамках спільного проекту «Європейський досвід: Сполучене Королівство» відбудеться лекція Крістін Форрестер на тему: «Бізнес з людським обличчям: соціальне підприємництво у Великобританії та України». Організатори - книжковий Магазин «Є», журнал «Український Тиждень» і Британська Рада.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98