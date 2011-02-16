Курс НБУ на 17.02.11
19:12, 16 лютого 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 17.02.11100 USD - 794.1700 (16 лютого - 794.3500)100 EUR - 1072.9237 (16 лютого - 1073.1669)10 RUR - 2.7129 (16 лютого - 2.7125)Облікові курси банківських металів на 17.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-109158.67 (16 лютого-109004.68)961 XAG 10 Срібло-2443.66 (16 лютого-2440.24)962XPT10Платина-145968.45(16 лютого-146160.40)964XPD10Паладій-66869.11 (16 лютого-66487.10)
Офіційний курс НБУ на 17.02.11
100 USD - 794.1700 (16 лютого - 794.3500)
100 EUR - 1072.9237 (16 лютого - 1073.1669)
10 RUR - 2.7129 (16 лютого - 2.7125)
Облікові курси банківських металів на 17.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-109158.67 (16 лютого-109004.68)
961 XAG 10 Срібло-2443.66 (16 лютого-2440.24)
962XPT10Платина-145968.45(16 лютого-146160.40)
964XPD10Паладій-66869.11 (16 лютого-66487.10)
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