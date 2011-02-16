Головне на 16 лютого

Енергетика

Геологічна служба Сполучених Штатів Америки оцінить нетрадиційні джерела газу в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йдеться у Спільній заяві за результатами третього засідання українсько-американської Комісії зі стратегічного партнерства, що відбулося 15 лютого у Вашингтоні під головуванням міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА і Державного секретаря Гіларі КЛІНТОН.

К.ГРИЩЕНКО та Г.КЛІНТОН підкреслили, що енергетична безпека залишається одним із ключових елементів спільного стратегічного діалогу і висловилися “на підтримку розвитку енергетичних ресурсів України, в тому числі газу з нетрадиційних джерел”. Американська сторона привітала членство України в Європейському енергетичному співтоваристві. Обидві сторони висловили свою підтримку прозорого енергетичного ринку в Україні і відзначили прийняття Україною закону «Про засади функціонування ринку природного газу» та заходів з приведення тарифів на газ у відповідність до ринкових умов. США закликали Україну до реструктуризації газової галузі з метою створення можливостей для інвестицій в її газотранспортну систему.

Також Комісія відзначила прогрес у рамках українсько-американської Робочої групи з питань енергетичної безпеки, співголовами якої є міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО і спеціальний посланник Державного департаменту з питань енергетики в Євразії Посол Ричард МОРНІНГСТАР. Вони привітали домовленість про проведення Геологічною службою США оцінки нетрадиційних джерел газу, що дасть уряду України та інвесторам публічну інформацію стосовно потенційних ресурсів в Україні. Вони привітали технічну допомогу Агентства США з міжнародного розвитку щодо правових, нормативних та екологічних аспектів видобутку “нетрадиційного” газу. Обидві сторони мають намір продовжувати співпрацю у сфері енергоефективності та обговорити перспективні технології поновлюваних джерел енергії, а також відновлення нафтових і газових свердловин. Вони відзначили важливість залучення приватних інвестицій і технологій для розробки нафтових і газових ресурсів України на основі відкритих, конкурентних процедур державних закупівель. Вони привітали позитивне рішення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції щодо заявки компанії «Шеврон».

Також у заяві сказано, що сторони обговорили питання інвестиційного клімату в Україні та економічні реформи.

“Хартія Україна-США про стратегічне партнерство містить наші спільні зобов`язання з підтримки економічних реформ та лібералізації економіки, розвитку сприятливого для торгівлі та інвестицій бізнес-клімату. На сьогоднішньому засіданні обговорювалося питання необхідності справедливого і прозорого інвестиційного клімату в Україні як для українських, так і для іноземних фірм. Сторони обговорили питання глобального зернового ринку та інші аграрні питання і висловили надію, що значний виробничий потенціал України робитиме внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Сполучені Штати привітали успішне досягнення Україною домовленості про кредити стенд-бай з Міжнародним валютним фондом і закликали до продовження співпраці з МВФ”, - сказано у Спільній заяві.

НАК «Нафтогаз України» вивчає можливість часткового переходу на розрахунки в російській валюті за газ, що постачається в Україну російським ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління «Нафтогазу» Євген БАКУЛІН.

За його словами, відповідна пропозиція спочатку надійшла від російської сторони, і держхолдинг почав відпрацювання цього питання спільно з Національним банком України.

«Росіяни запропонували, і ми полічили, що з урахуванням того, що в Україні є профіцит рублів щодо торговому балансу, то це багато питань спрощувало б», - сказав Є.БАКУЛІН, відзначивши при цьому, що не йдеться про повний перехід на розрахунки з «Газпромом» у російській валюті.

Він додав, що дане питання в найближчому майбутньому стане предметом переговорів з російською стороною з питань ціни імпортованого російського газу. Також голова правління «Нафтогазу» відзначив, що ініціатива НАК позитивно сприймається на рівні НБУ.

Ціна російського газу для України в другому кварталі становитиме 280 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

«У нас на другий квартал ця ціна буде на рівні 280 доларів за тисячу кубометрів», - сказав Є.БАКУЛІН, відзначивши при цьому, що ціну на третій квартал озвучувати передчасно, оскільки вона ще коригуватиметься.

При цьому глава держхолдингу наголосив, що існуюча стодоларова знижка на російський газ дозволяє Україні згладжувати поступове зростання ціни на газ, що імпортується.

«Добре, що є стодоларова знижка, і є можливості підтягти нашу промисловість і розв’язати багато соціальних питань без різких стрибків», - сказавши Є.БАКУЛІН. Він також додав, що ставка транзиту російського газу територією України у другому кварталі буде скоригована, однак зазнає незначних змін.

Транзит природного газу по території України у січні 2011 року збільшився на 2,9% порівняно з січнем 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти по території України у січні скоротився на 17,9% порівняно з січнем 2010 року.

Загальне транспортування нафти нафтотранспортною системою України в січні скоротилося на 22,1%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Фінанси

Міжнародний валютний фонд прогнозує розгляд питання про виділення Україні чергового траншу в 1,6 млрд. доларів через два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР сьогодні в Києві під час саміту Інституту Адама Сміта «Нерухомість і будівництво в Україні».

За його словами, вчора завершила роботу місія МВФ в Україні, яка розглядала питання виділення країні чергового траншу.

«Обговорення неврегульованих питань триватиме два тижні, і в результаті можна буде вийти до виконавського комітету з пропозицією відкрити транш», - сказав М.АЛЬЄР.

При цьому глава представництва МВФ в Україні відзначив, що для відновлення української економіки після наслідків кризи необхідно розв’язати питання з проблемними банківськими кредитами, спрямувати зусилля на збільшення захисту прав кредиторів.

Водночас він вважає, що ще одним важливим питанням, якому слід надати увагу, є ділове середовище. Зокрема, на думку М.АЛЬЄРА, негативний вплив на ділове середовище в Україні чинить нове податкове законодавство, митні процедури, а також непрозорий розподіл квот у сільському господарстві. Серед позитивних моментів М.АЛЬЄР відзначив відновлення ліквідності і посилення капіталізації банківської системи, а також повернення банківських депозитів до докризового рівня.

Уряд України пропонує перекласти невластиві для бюджету Пенсійного фонду (ПФ) функції на державний бюджет, зокрема це стосується доплат до пенсій тим громадянам, у яких їх розмір нижчий за мінімальний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні під час парламентських слухань з питань реформування пенсійної системи.

«За рахунок цього ми збалансуємо бюджет (ПФ – УНІАН) і зможемо спокійно у 2013 році ввести другий рівень пенсійної системи», – пояснив він.

Окрім того, за словами С.ТІГІПКА, роботу над Трудовим кодексом, законопроектами з легалізації заробітної платні і пенсійної реформи необхідно проводити одночасно. «…побажання – спочатку робити Трудовий кодекс, після цього – легалізацію і після цього – пенсійну реформу. Я вважаю, що все треба робити одночасно. І ми зараз відпрацьовуємо Трудовий кодекс і внесемо відповідні зміни…», – відзначив він.

С.ТІГІПКО вважає необ`єктивними розмовами про те, що пенсійна реформа проводитиметься за рахунок пенсіонерів. Нагадаємо, про це раніше заявляли представники профспілок.

Віце-прем`єр відзначив, що якби пенсійна реформа, запропонована урядом, діяла з 1 січня 2011 року, то економічний ефект від неї становив би 3 млрд. грн., і цей ефект накопичується щорічно. «Якщо цього року ми матимемо приблизно 1,2% ВВП, то за 10 років ми одержимо 1,8% ВВП. За нашими оцінками, це становитиме 15% всього бюджету Пенсійного фонду», – сказав він.

Щодо третього рівня пенсійної системи, то, за словами С.ТІГІПКА, криза засвідчила, що ця система не вимагає значних змін. Він відзначив, що в Україні діють 102 приватних пенсійних фонди, які нараховують 482 тис. вкладників, і на сьогодні вони зібрали 887 млн. грн.

Верховна Рада України не підтримала два законопроекти, які стосувалися запровадження мораторію на стягнення з громадян України пені несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект, внесений народним депутатом Олегом ЛЯШКОМ (позафракційний), проголосували лише 163 (при необхідних 226 – УНІАН) із 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За законопроект, внесений народним депутатом Олександром ЧОРНОВОЛЕНКОМ (фракція НУ-НС), проголосували лише 155 із 420 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували за дані законопроекти у повному складі фракції Партії регіонів та Народної партії.

Документами пропонувалося заборонити нараховувати з 1 січня 2011 року та стягувати з громадян України пеню за несвоєчасне внесення квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги. Пропонувалося не стягувати пеню з тих, кому не виплачується заробітна плата, пенсії, стипендії, а також тим вкладникам банків, у яких НБУ ввело тимчасові адміністрації або які за результатом роботи таких адміністрацій знаходяться у стані ліквідації.

О.ЛЯШКО після нерезультативного голосування обурився, звертаючись до народних депутатів: «Що ви дурите народ? Ви мільярди тут заробляєте одними голосуваннями, а три копійки простим людям дати не хочете».

У відповідь голова ВР Володимир ЛИТВИН сказав: «Ще передвиборча кампанія не почалася, це по-перше. А по-друге - давайте говорити не «ви», а «ми», тому що ці суми на комунальні послуги виникли не сьогодні, а виникли давно. Тому давайте говорити про спільну відповідальність всієї Верховної Ради за те, що ми тут робимо і робили раніше». «А намагання сподобатись – воно дуже гарне, але від цього людям солодше не стане», - додав він.

При цьому В.ЛИТВИН запропонував Комітету ВР з питань соціальної політики підготувати законопроект щодо запровадження штрафних санкцій до підприємств, які не виплачують заробітну плату.

(УНІАН)