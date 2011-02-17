ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «У 2011 році подорожчають алмази», в якому пише - ціни на поліровані алмази будуть зростати в 2011 році другий рік підряд через недостатній об`єм світових постачань коштовних каменів на фоні відновлення попиту в Китаї та Індії…

http://delo.ua/world/v-2011-godu-podorozhajut-almazy-152342/

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Також «Діло» публікує матеріал «За 2010 рік в Україні зросла кількість страхових компаній», в якій пише, – за даними Держфінпослуг, за підсумками п.р. в Україні налічувалося 457 страхових компаній. Це більше, ніж в кризовому 2009-му (450 СК), але менше, ніж у 2008-му (469 СК). Страховиків з іноземними інвестиціями за підсумками 2010 року нарахували 115…

http://delo.ua/finance/za-2010-god-v-ukraine-vyroslo-152356/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Депутати вийшли на пенсію» пише – перше публічне обговорення пенсійної реформи в парламенті не мало успіху. Вчора Кабмін не задовольнив прохання депутатів і експертів про відкликання спірного законопроекту. Парламентарії закликали вирішувати проблеми Пенсійного фонду не за рахунок простих українців, а шляхом легалізації зарплат і створення робочих місць. У Кабміні не мають наміру відмовлятися від збільшення віку виходу на пенсію і перегляду сум пенсійних виплат, оскільки заручилися підтримкою Міжнародного валютного фонду, Всесвітнього банку і ООН…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587023

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Автогромадянка» вирулила з кризи» пише – українські страхові компанії минулого року збільшили портфелі по "автогромадянці" на 27%. Прискорення темпів зростання досягнуте за рахунок подорожчання полісів ОСАГВ, але страхування не стало прибутковим. Страховики вважають, що ситуація може змінитися вже в 2011 році, і чекають 50-відсоткового зростання ринку…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587026

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Постачальник проривається з перебоєм» пише – «Укрзалізниця» має намір змінити основного постачальника дизельного палива для тяглового складу. Останні декілька років паливо на суму понад $300 млн. в рік адміністрації залізниць продавала група "Континіум" Ігоря Єремєєва. Але вчора керівництво УЗ звернулося до Міненерго з проханням підшукати нового постачальника через те, що колишній зірвав терміни постачань. Хто ним стане, буде визначено на тендері, який відбудеться наступного тижня…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587039

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«Экономические известия» в публікації «Кризу маскують пільгами» пишуть - Кабмін готує розпорядження, згідно з якими пальне і добрива поставлятимуться АПК за пільговою ціною. Бізнесмен Дмитро Фірташ буде першим у списку тих, кого «попросять» віддати добрива фермерам безкоштовно…

http://markets.eizvestia.com/full/krizis-maskiruyut-lgotami

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«Экономические известия» в публікації «Депутати полюбили техогляд» пишуть - Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про відміну техогляду, мотивуючи це турботою про безпеку дорожнього руху. Натомість депутати обіцяють запропонувати альтернативу ТО, але про терміни поки мовчать...

http://markets.eizvestia.com/full/deputaty-polyubili-tehosmotr

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Також «Экономические известия» в публікації «Сальдо гривню не обвалить» пишуть - минулого року Україна експортувала товарів і послуг ще на $1,8 млрд. менше, ніж імпортувала. І хоча в поточному кварталі зростаюче споживання продовжить негативно позначатися на балансі, вже до кінця року експерти очікують подвійного скорочення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу до $1,58 млрд…

http://finance.eizvestia.com/full/saldo-grivnyu-ne-obvalit

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«Газета по-київськи» в публікації «Оренда квартир дешевшає» пише – квартиранти зуміли за себе постояти. На початку року орендодавці намагалися підняти плату на 15%, але ціни зараз навпаки – знижуються…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2011/02/17/045544.html

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Також «Газета по-київськи» в публікації «Скільки зараз платять прибиральниці» пише: найскупіші – в банках, найщедріші – на меблевій фабриці, а найкраще мити підлогу – в ресторані…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2011/02/17/044741.html

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«Сьогодні» в публікації «Нові права для поїздок до Європи поки не видають» пише – з 29 березня за кордон не можна буде їздити зі старими водійськими посвідченнями…

http://www.segodnya.ua/news/14223646.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Дорогий Сільвіо» пише – візит президента РФ Дмитра Медведєва до Риму з нагоди відкриття року Росії в Італії виглядав акцією підтримки політичних позицій давнього друга і партнера Росії Сильвіо Берлусконі…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255231/dorogoj_silvio

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Також «Ведомости» в публікації «Плюс конфіскація» пишуть – Дмитро Медведєв реалізував свою ідею - карати хабарників великими штрафами. У пакеті поправок до КК, не анонсуючи цей захід, його автори розширили застосування конфіскації на статті, з корупцією не пов`язані…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255228/plyus_konfiskaciya

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Видання «Известия» в публікації «Роумінг стане дешевшим» пише – Держдума готується розглянути проект закону, який забороняє операторам брати з абонентів гроші за вхідні дзвінки по всій території Росії. Феномен національного роумінгу - унікальний винахід російських компаній, які наполегливо не хочуть втрачати прибутки…

http://www.izvestia.ru/economic/article3151807/

(УНІАН)