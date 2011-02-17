Вибори мера Києва мають відбутись в травні 2012 року - експерт

Колишній міністр юстиції, президент Інституту правової політики Микола ОНІЩУК вважає, що вибори мера Києва мають відбутись у травні 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту правової політики, М.ОНІЩУК сказав: “Як відомо, чинний Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був обраний на позачергових виборах 25 травня 2008 року. Відповідно до положень Конституції України, що діяла на момент проведення виборів, та у відповідності до рішення Конституційного Суду від 04.06.2009 р. № 1-12/2009 у справі за конституційним поданням Київської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 141 Конституції України, строк повноважень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - 4 роки”.

За словами екс-міністра юстиції, змінами до Конституції, внесеними 1 лютого 2011 року, встановлений 5-річний термін повноважень сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад та єдиний календарний строк проведення виборів, а саме - остання неділя жовтня 5-го року повноважень.

“Проте відомо, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії у часі та не поширюються на правовідносини, що виникли до набрання ними чинності. Це означає, що чергові вибори Київського міського голови (на 5-річну каденцію) мають відбутися у травні 2012 року”, - зауважив юрист.

“Вимоги чинної Конституції щодо проведення чергових виборів сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад в останню неділю жовтня 5-го року повноважень не поширюються на проведення чергових виборів Київського міського голови, оскільки в нього немає 5-го року повноважень. Тобто, конституційною датою виборів Київського міського голови є травень 2012 року”, - наголосив М.ОНІЩУК.