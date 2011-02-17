Кабмін схвалив проект Нацплану із лібералізації візового режиму з ЄC

Кабінет міністрів на засіданні 16 лютого схвалив проект Указу Президента України «Про Національний план з виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається в повідомленні, указ спрямований на створення механізму координації дій державних органів у виконанні поставленого Президентом України завдання забезпечити до кінця поточного року імплементацію Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

На виконання зазначеного завдання 7 лютого поточного року за ініціативи Міністерства закордонних справ постановою Кабінету міністрів утворено Координаційний центр з виконання Плану дій на чолі з першим віце-прем’єр-міністром – міністром економічного розвиту і торгівлі Андрієм КЛЮЄВИМ.

Проектом Указу передбачено затвердження Національного плану, який чітко визначає конкретні завдання щодо імплементації Плану дій, їх виконавців, строки реалізації та необхідні фінансові ресурси що забезпечить належне виконання Плану дій, створить умови для запровадження ЄС безвізового режиму для короткострокових поїздок українських громадян.

Згідно з проектом Національного плану, профільними центральними органами виконавчої влади мають бути підготовлені пропозиції щодо потреб України у залученні ресурсів міжнародної технічної допомоги. Це буде зроблено з метою створення і запровадження системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців, осіб без громадянства; реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, створення єдиної національної бази даних управління міграційними потоками; розвитку мережі пунктів тримання нелегальних мігрантів та тимчасового перебування іноземців і осіб без громадянства, що підлягають примусовому видворенню, розбудови пунктів тимчасового розміщення біженців та осіб, які звернулись для отримання в Україні статусу біженця.