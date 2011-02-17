Більш як половина українців не схвалюють діяльність Януковича і Азарова – опитування

59,5% українців в цілому не схвалюють діяльність Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

При цьому схвалюють діяльність В.ЯНУКОВИЧА 30,9% опитаних. Не змогли визначитись 9,6%.

Діяльність В.ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України дещо краще оцінюють у Східному та Південному регіонах порівняно з Центральним і Західним регіонами.

У Західному регіоні схвалюють його діяльність 20,2% опитаних (не схвалюють 70,7%; не змогли визначитись 9,1%). У Центральному регіоні схвалюють діяльність В.ЯНУКОВИЧА 21,5% (не схвалюють 69,8%; не змогли визначитись 8,7%). У Південному регіоні схвалюють діяльність Президента 36,9% (не схвалюють 50,5%; не змогли визначитись 12,6%). У Східному регіоні схвалюють діяльність В.ЯНУКОВИЧА 47,3% (не схвалюють 45,0%; не змогли визначитись 7,7%).

При цьому опитування показало, що після травня 2010 року оцінки діяльності В.ЯНУКОВИЧА на посаді Президента погіршувались. Так, у лютому 2011 року в порівнянні з травнем 2010 року кількість тих, хто схвалює його діяльність, зменшилась на 30,4% (із 61,3% до 30,9%), а кількість тих, хто не схвалює його діяльність, зросла на 31,7% (із 27,8% до 59,5%).

При цьому діяльність прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА дві третини дорослого населення (65,2%) у цілому не схвалюють. Схвалюють його діяльність 25,5%, а 9,3% опитаних не змогли визначитись.

Діяльність М.АЗАРОВА на посаді прем’єра краще оцінюють у Східному регіоні, аніж у Південному, Центральному та Західному регіонах. У Західному регіоні схвалюють його діяльність 15,2% опитаних (не схвалюють 76,8%; не змогли визначитись 8%).

У Центральному регіоні схвалюють діяльність М.АЗАРОВА 17,9% (не схвалюють 75,1%; не змогли визначитись 7%). У Південному регіоні схвалюють діяльність прем’єр-міністра 28,1% (не схвалюють 59%; не змогли визначитись 12,9%). У Східному регіоні схвалюють діяльність М.АЗАРОВА 43,1% (не схвалюють 47,3%; не змогли визначитись 9,6%).

Після травня 2010 року оцінки діяльності М.АЗАРОВА на посаді прем’єр-міністра погіршувались. У лютому 2011 року порівняно з травнем 2010 року кількість тих, хто схвалює діяльність М.АЗАРОВА, зменшилась на 28,4% (із 53,9% до 25,5%). Відповідно, кількість тих, хто не схвалює його діяльність, зросла на 35,4% (з 29,8% до 65,2%).

Крім того, згідно з даними опитування, дві третини громадян (68,2%) у цілому не схвалюють діяльність уряду України. Схвалюють діяльність Кабміну 23,5%, а 8,3% не змогли визначитись.

Діяльність уряду України краще оцінюють у Східному регіоні, ніж у Південному, Центральному та Західному регіонах. У Західному регіоні схвалюють його діяльність 13,3% опитаних (не схвалюють 78,7%; не змогли визначитись 8%). У Центральному регіоні схвалюють діяльність Уряду 15,4% (не схвалюють 76,8%; не змогли визначитись 7,8%).

У Південному регіоні схвалюють діяльність уряду 23,7% (не схвалюють 64,7%; не змогли визначитись 11,6%). У Східному регіоні схвалюють діяльність уряду 44,7% (не схвалюють 50%; не змогли визначитись 5,3%).

Після травня 2010 року оцінки діяльності уряду України погіршувались. Так, у лютому 2011 року у порівнянні з травнем 2010 року кількість тих, хто схвалює його діяльність, зменшилась на 28,8% (з 52,3% до 23,5%), а кількість тих, хто не схвалює діяльність уряду, зросла на 35,9% (з 32,3% до 68,2%)

Опитування було проведено “Українським демократичним колом” 29 січня - 7 лютого 2011 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує 2,9%.