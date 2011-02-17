Янукович найближчим часом збирається озвучити ще 14 реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом має намір озвучити ще 14 реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи в Одесі на засіданні Регіонального комітету з економічних реформ, він сказав: «2011 рік - рік реформ, які вже розпочато у семи напрямках, а найближчим часом я озвучу ще 14 реформ, які розраховано на період до 2014 року. Таким чином, ми реформуємо загалом 21 напрямок життєдіяльності держави. Чітко хочу заявити, що ці реформи – не одноразова акція й не гра в популізм. Це той шлях, з якого Україна вже не зверне – попередні 20 років незалежності країна жила в несистемному підході управління в усіх сферах діяльності».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що серйозні, позитивні результати може принести системний підхід до проведення реформ і додав, що «ми маємо намір запропонувати Одесі - гадаю, найближчим часом це зробимо - декілька напрямків пілотних проектів».

Зокрема, за його словами, в Одеському регіоні будуть направлені інвестиції в розвиток портового господарства, туристичного потенціалу, будівництво доріг і об`єктів інфраструктури, сільського господарства, в сферу покращення екології - забезпечення населення якісною питною водою, зменшення забруднення морських акваторій.

Торкнувшись, зокрема, проблем реалізації розпочатої адміністративної реформи, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що ініційована вона «згори», й частину своєї роботи він уже виконав. За словами Президента, настав час адмінреформи в регіонах: «Зараз в Україні функціонують 11 тисяч підприємств, які дублюють державні функції й фінансуються з держбюджету. Це неприпустимо. Деякі дублюють і функції місцевого самоврядування, тому зараз уже скорочено близько 5 тисяч таких підприємств».

«У деяких містах за рахунок їх скорочення стали знижувати тарифи, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. - Мене спочатку це навіть насторожило: може, це політичні ігри. Але потім розібрався: тарифи вдалося дещо знизити за рахунок скорочення штатів і злиття комунальних підприємств, які виконували одні й ті самі функції. Тому вивільнялися кошти, які стало можливим пустити на зниження тарифів за послуги ЖКГ».

Також В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що одним із найбільш дієвих і оперативних методів допомоги в розвитку підприємств вітчизняного морегосподарського комплексу стане ухвалення законопроекту про морські порти України. «Він уже давно знаходиться в парламенті, треба якнайшвидше приймати. Це сприятиме розвитку портового господарства», - сказав глава держави.