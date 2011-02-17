Головне на 17 лютого

Фондовий ринок

Україна розмістила десятирічні єврооблігації на суму 1,5 млрд. дол.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН повідомленні «ВТБ Капітал» (Росія), який виступив одним з організаторів випуску.

Згідно з повідомленням, дохідність цінних паперів склала 7,95% річних, термін обігу – 10 років.

Попит на цінні папери істотно перевищив пропозицію і склав понад 3,5 млрд. дол. В операції взяли участь понад 200 інвесторів, серед яких переважали керуючі компанії, а велику частину випуску придбали інвестори із США (понад 50%).

Високий попит дав змогу розмістити єврооблігації за ставкою, нижчою за оголошений орієнтир дохідності (8%) і збільшити обсяг позики з 1 до 1,5 млрд. дол.

Державним бюджетом України на 2011 рік заплановані запозичення за рахунок розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 4,5 млрд. дол., а також 500 млн. дол. від Світового банку. Український уряд також планує розмістити облігації внутрішньої державної позики на 48,59 млрд. грн.

Верховна Рада скасувала раніше ухвалене рішення про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод".

Як передає кореспондент УНІАН, прийнятий Верховною Радою 4 листопада 2010 року Закон України "Про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" був заветований Президентом.

Глава держави зауважив, що законом фактично передбачається примусове відчуження об`єкта права приватної власності з наступним відшкодуванням його вартості і без визначення у цьому або іншому законі порядку такого відчуження. Таким чином закон суперечить конституційним засадам примусового відчуження об`єктів права приватної власності та гарантій захисту права власності щодо можливості застосування примусового відчуження об`єктів права приватної власності лише за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості та виключно в порядку, встановленому законом; можливості примусового відчуження таких об`єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану; забезпечення захисту державою прав усіх суб`єктів права власності, рівності усіх суб`єктів права власності перед законом; непорушності права приватної власності.

Президент запропонував відхилити цей закон як такий, що прийнятий Верховною Радою всупереч Конституції України. За подолання вето проголосували лише 126 депутатів із 412 зареєстрованих в сесійній залі, а пропозиція Президента набрала 206 голосів депутатів із 411 зареєстрованих в сесійній залі.

Оскільки жодного позитивного рішення не було ухвалено, закон автоматично вважається відхиленим.

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує до 25 лютого ц.р. підписати з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні спеціальної контрольної комісії Верховної Ради із питань приватизації голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

«Я думаю, що він (договір купівлі-продажу – УНІАН) буде підписаний не пізніше 25 лютого», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

За його словами, фонд вже одержав від концерну EPIC усне підтвердження своєї згоди укласти договір купівлі-продажу за запропонованою ФДМУ ціною (10 млрд. 575 млн. грн. - УНІАН).

О.РЯБЧЕНКО зазначив, що зараз фонд очікує офіційного підтвердження згоди EPIC укласти договір купівлі-продажу.

Голова ФДМУ також повідомив, що впродовж 35 днів після укладення договору купівлі-продажу фонд очікує перерахування першої частини запропонованої за держпакет «Укртелекому» суми.

Після цього ще впродовж 35 днів відповідно до чинного законодавства покупець повинен буде перерахувати другу половину коштів за держпакет цього телекомунікаційного підприємства.

Таким чином, відповідно до прогнозу О.РЯБЧЕНКА, до 25 квітня ФДМУ розраховує одержати всю суму від продажу держпакета акцій «Укртелекому».

Приватизація ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) цього року може не відбутися. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, сьогодні може не виявитися достатнього рівня підтримки для ухвалення рішення про приватизацію ОПЗ.

Фінанси

У 2010 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 5,986 млрд. дол. США прямих інвестицій, що на 6,2% більше показника 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, з країн Європейського Союзу надійшло 4,6 млрд. дол. (76,9% від загального обсягу), з країн СНД – 849,2 млн. дол. (14,2%), з інших країн світу – 531 млн. дол. (8,9%). У той же час капітал нерезидентів скоротився на 809,7 млн. дол.

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо в 2010 році склав 4 млрд. 655 млн. дол. (за підсумками 2009 року – 4 млрд. 410,4 млн. дол.).

Зросли обсяги капіталу з Російської Федерації – на 836,4 млн. дол., Кіпру – на 909,3 млн. дол., Нідерландів – на 753,3 млн. дол., Франції – на 736,3 млн. дол., Німеччини – на 475 млн. дол. і Швеції – на 454,1 млн. дол. За рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн і вилучення інвестицій скоротилися обсяги капіталу інвесторів із Сполучених Штатів Америки – на 116,7 млн. дол. та Ізраїлю – на 12,8 млн. дол. Капітал інвесторів з Норвегії та Ісландії зменшився на 71,3 млн. дол. і 29,3 млн. дол. відповідно за рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн.

Приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах, які здійснюють фінансову діяльність, – у сумі 2 млрд. 628,5 млн. дол., займаються торгівлею, ремонтом автомобілів, побутовими виробами і предметами особистого споживання – 447,9 млн. дол., операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і наданням послуг підприємцям – 485,6 млн. дол., а також на підприємствах промисловості – 766,2 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в Україну, на 1 січня 2011 року склав 44,708 млрд. дол., що на 11,6% більше, порівняно з обсягами інвестицій на початок 2010 року, і з розрахунку на одного українця становив 978,5 дол.

Інвестиції надходили зі 125 країн світу.

У десятку основних країн-інвесторів, на які припадає понад 82% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 9,915 млрд. дол., Німеччина – 7,077 млрд. дол., Нідерланди – 4,708 млрд. дол., Російська Федерація – 3,403 млрд. дол., Австрія – 2,658 млрд. дол., Франція – 2,367 млрд. дол., Великобританія – 2,299 млрд. дол., Швеція – 1,730 млрд. дол., Британські Віргінські острови – 1,461 млрд. дол. і США – 1,192 млрд. дол.

Транспорт

Росія прагне до створення спільної корпорації з управління Керченською протокою.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в РФ.

"Ми прагнемо до спільного з Україною управління судноплавством в Керченській протоці і його взаємовигідного економічного використання шляхом створення спільної корпорації", - заявив О.ЛУКАШЕВИЧ.

За його словами, Росія хотіла б досягти з Україною домовленостей щодо Керченської протоки, які гарантували б і забезпечували на практиці безперешкодне проходження суден і кораблів РФ, України, а також суден третіх держав відповідно до договору від 24 грудня 2003 року. Він зазначив, що переговори з розмежування Азовського і Чорного морів, а також Керченської протоки регулярно проводять. Зокрема, 20-21 грудня 2010 року в Москві пройшов 31-й раунд переговорів, а наступний призначено на 2-3 березня в Києві.

О.ЛУКАШЕВИЧ підкреслив, що готується двостороння угода про співпрацю у сфері судноплавства, рибальства, а також захисту довкілля.

"Що стосується нашої позиції, то вона грунтується на відомому договорі між РФ і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24 грудня 2003 року і виходить з визнання Азовського моря і Керченської протоки історично внутрішніми водами Росії і України" - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він зазначив, що Росія готова розмежувати Азовське море, і зараз ведуть переговори з Україною про проходження розмежувальної лінії.

О.ЛУКАШЕВИЧ також повідомив, що реально завершити переговори з цього питання у 2011 році.

"Це реально, якщо обидві сторони виявлятимуть досить політичної волі, прагматизму у виробленні компромісних рішень", - підкреслив О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він також сказав, що щодо чуток про поступки з боку України відповідну заяву зробило українське МЗС.

Усі сім видів водійських посвідчень, що існують в Україні, діятимуть усередині країни безстроково, і нове посвідчення, що обмежує термін дії прав, необхідно буде одержувати тільки для виїзду за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Громадської ради при МВС заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

За його словами, відповідно до підписаної Україною міжнародної конвенції, 29 березня цього року в посвідченні водія має бути проставлена кінцева дата, інакше водій не зможе виїхати за межі країни, оскільки його посвідчення там вважатиметься недійсним.

«Враховуючи міжнародний досвід, ми пропонуємо Кабінету міністрів встановити термін дії посвідчення 10 років. Якщо наш громадянин одержав у 50-х роках посвідчення, в масштабах нашої країни він може їздити скільки завгодно. Всі посвідчення (водійські), які видані в країні людині, вони діяли і діятимуть», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Міністр підкреслив, що «обов`язкової зміни посвідчень у нашій країні ми проводити не будемо однозначно. Але тим, хто хоче виїжджати за кордон, їх треба буде міняти».

Водночас у Департаменті зв’язків з громадськістю України зауважили, що на сьогодні основним документом, що регулює міжнародний дорожній рух, встановлює вимоги до його учасників та їхніх документів, є Міжнародна Конвенція про дорожній рух 1968 року з поправками, які набрали чинності з 26 березня 2006 року.

Згідно з її вимогами, з 29 березня 2011 року (додаток 6 конвенції) у посвідченні водія має бути зазначена кінцева дата терміну його дії. Україна є учасником цієї конвенції з 1974 року. Відтепер усім водіям, які отримають посвідчення на території України після вказаної дати та мають намір відвідати країни, що входять до конвенції, знадобляться водійські документи, до котрих внесені вище зазначені дані.

Як зазначили у ДЗГ, враховуючи те, що реквізити посвідчень встановлює Кабінет міністрів України та з метою приведення водійських посвідчень до вимог конвенції, МВС зобов’язане вносити пропозиції щодо змін до постанови Кабінету міністрів від 8 травня 1993 року №340 щодо запровадження терміну дії національного посвідчення водія. Департамент ДАІ МВС вже підготував відповідний проект. Проектом постанови не передбачається обов’язковий обмін посвідчень водія – це буде відбуватися поступово та за бажанням їхніх власників.

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо дорожньо-транспортних подій і виплати страхового відшкодування.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 329 народних депутатів з 408, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ушкодження транспортних засобів, за умови, що учасники ДТП скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю подію відповідно до Закону "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 50% за умови, що страхувальником є громадянин України - учасник війни, інвалід II групи, особа, постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до I або II категорії, пенсіонер, а транспортний засіб має робочий об`єм двигуна до 2500 см кубічних включно і належить цьому громадянинові на правах власності.

Внутрішні договори обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладаються строком на один рік. Укладення внутрішніх договорів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на термін менше, ніж один рік, але не менше, ніж на 15 днів допускається виключно щодо транспортних засобів: незареєстрованих - на якийсь час до реєстрації, тимчасово зареєстрованих - на якийсь час до постійної реєстрації, зареєстрованих на території іноземних держав - на час перебування на території України.

Міжнародний договір "Зелена карта" може укладатися на термін 15 днів, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, 10 місяців, 11 місяців або один рік.

Договором внутрішнього страхування впродовж терміну його дії може бути визначений період використання транспортного засобу, який не може складати менше шести календарних місяців.

При укладенні договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов`язаний безкоштовно видати страхувальникові спеціальний знак, який затверджує Уповноважений орган за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), і бланк повідомлення про ДТП встановленого МТСБУ зразка, а також перелік представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій в Криму, областях, Києві і Севастополі.

Будівництво і тарифи

Верховна Рада України скасувала раніше ухвалений Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ та електричну енергію".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів із 411 зареєстрованих у сесійній залі.

Прийнятий Верховною Радою 14 грудня 2010 року Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ та електричну енергію" був заветований Президентом.

Глава держави вказав, що цей закон штучно звужує перелік підприємств, для яких запроваджується такий механізм проведення розрахунків, включивши до цього переліку лише ті підприємства, які здійснюють діяльність в обсягах, що перевищують рівень, установлений умовами і правилами провадження господарської діяльності.

Це виводить зі сфери дії закону підприємства теплоенергетики з найбільшими обсягами кредиторської заборгованості за спожитий природний газ.

Також законом було передбачено, що його дія поширюється на теплопостачальні підприємства, яким тарифи на теплову енергію затверджені на рівні економічно обгрунтованих витрат з урахуванням рентабельності, а для проведення розрахунків за спожитий газ можуть бути використані кошти не більше частки паливної складової частини у тарифах на теплову енергію, затверджених на рівні економічно обгрунтованих витрат з урахуванням рентабельності. Тому Президент запропонував його відхилити.

Верховна Рада ухвалила у новій редакції з пропозиціями Президента України Закон "Про регулювання містобудівної діяльності".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 269 народних депутатів з 420 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що громадському слуханню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.

При вирішенні відповідно до Закону "Про відчуження земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.

Згідно із законом, сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи (у разі делегування їм таких повноважень) зобов`язані забезпечити: оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками; оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні; узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію; оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

Законом встановлюється, що оприлюднення проектів генеральних планів, планів зонування територій, детальних планів територій здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня їхнього надходження до відповідного органу місцевого самоврядування.

(УНІАН)