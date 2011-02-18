Анонс на 18 лютого

* VII Конгрес ІнАУ «Україна на шляху до інформаційного суспільства». На Конгресі обговорюватимуться невідкладні завдання, які стоять перед вітчизняним ІКТ-ринком на шляху розвитку в Україні інформаційного суспільства.

* У Вищому господарському суді України відбудеться робоча зустріч керівника відділу міжнародно-правового співробітництва та зв`язків зі ЗМІ ВГСУ з представниками ЗМІ та громадськості. Будуть обговорюватися питання подальшого співробітництво Вищого господарського суду України та ЗМІ, також питання висвітлення діяльності ВГСУ і системи господарських судів та ін.

* Круглий стіл на тему: «Альтернативна енергетика в Україні - проблеми та перспективи». Які перспективи розробки альтернативних джерел енергії в Україні? Організатор - Інститут Горшеніна. Учасники: Петро Гожик, директор Інституту геологічних наук НАНУ; Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу; Олексій Татаренко, менеджер зі зв`язків з державними органами влади ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production»; Олександр Гудима, міністр палива та енергетики опозиційного уряду; Аркадьюш Сарна, перший секретар економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україну, Іван Стрижак, головний спеціаліст Державної служби геології і надр України та ін.

* Прес-конференція на тему: «Нові вимоги від влади для інтернет-магазинів: утиски для бізнесу чи досягнення європейських стандартів у цій сфері?». Учасники: голова Асоціації учасників електронного бізнесу України Павло Сиделєв. Запрошені також представники Міністерства економіки та Державної податкової адміністрації.

* Відбудеться розширене засідання УСПП, Об`єднання організацій роботодавців України та ДПС України. Будуть обговорюватися проблемні питання втілення Податкового кодексу у фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання. Учасники: президент УСПП, голова ООРУ Анатолій Кінах та голова ДПС України Віталій Захарченко.

* Прес-конференція на тему: «Світова продовольча криза. Погляд з України», в рамках якого пройде презентація результатів національного соціологічного дослідження, проведеного компанією Research & Branding Group 1-10 лютого 2011 Учасники: Євген Копатько, Research & Branding Group; Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій»; Костянтин Матвієнко , керівник Корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика»; Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента»; Юрій Романенко, директор Центру політичного аналізу "Стратагема"; Рамдан Аурагх, фахівець по Близькому Сходу, засновник арабського щоденника «Навколо України».

* Прес-конференція на тему: «Як заощадити в умовах підвищення тарифів на електроенергію?». Учасники: заст.голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Марія Мала та зав.відділом енерговикористання та оптимізації енергоспоживання Інституту загальної енергетики НАН України Віктор Білодід.

* Прес-конференція голови Державного агентства водних ресурсів України Василя Сташука та начальника Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди на тему: «Прогноз і підготовка до пропуску весняного льодоходу та паводків на річках Україна нинішньої весни».

* Прес-конференція на тему: "Росія, Україна, Євразія: зростаючі економіки та можливості співпраці". Учасники: президент Євразійської академії телебачення і радіо, кандидат філософських наук В. Рузін, перший віце-президент ЕАТР, голова Асоціації ЗМІ України В. Петренко, віце-президент ЕАТР, президент ДТРК «Всесвітня служба Українське телебачення і радіомовлення» В. Юричко, член Президії ЕАТР, секретар Спілки кінематографістів України О. Рутковський.

* УСПП презентує власний видавничий проект «Правофлангові української економіки: Будівельний комплекс. Енергозбереження». Також будуть оголошені найкращі вітчизняні підприємства Україна, зуміли утримати лідерство в галузі будівництва і досягли успіху в сфері енергозбереження. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, посол Литовської Республіки в Україну Пятрас Вайтекунас, ген.директор «Укрзалізниці» Михайло Костюк, президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, ген.директор корпорації «Кераміст» Дмитро Зусманович, директор ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» Олександр Гавриш та ін.

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