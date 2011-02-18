Курс НБУ на 18.02.11

Офіційний курс НБУ на 18.02.11100 USD - 794.1700 (17 лютого - 794.1700)100 EUR - 1076.8945 (17 лютого - 1072.9237)10 RUR - 2.7156 (17 лютого - 2.7129)Облікові курси банківських металів на 18.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-109357.21 (17 лютого-109158.67)961XAG10Срібло-2430.95 (17 лютого-2443.66)962XPT10Платина-145015.44(17 лютого-145968.45)964XPD10Паладій-66472.03 (17 лютого-66869.11)

Офіційний курс НБУ на 18.02.11 100 USD - 794.1700 (17 лютого - 794.1700) 100 EUR - 1076.8945 (17 лютого - 1072.9237) 10 RUR - 2.7156 (17 лютого - 2.7129) Облікові курси банківських металів на 18.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-109357.21 (17 лютого-109158.67) 961XAG10Срібло-2430.95 (17 лютого-2443.66) 962XPT10Платина-145015.44(17 лютого-145968.45) 964XPD10Паладій-66472.03 (17 лютого-66869.11)

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