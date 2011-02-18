ВР зробила «широкий крок» до відміни непотрібних розпоряджень - Королевська

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що ухвалені вчора депутатами законопроекти про відміну «непотрібних розпоряджень» дозволять істотно здешевити і спростити ведення бізнесу.

Як нагадали УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, 17 лютого Верховна Рада України підтримала три розроблених Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ законопроекти, які спрямовані на істотне спрощення ведення бізнесу в Україні: щодо відміни відповідальності за проведення господарської діяльності із застосуванням принципу «мовчазної згоди» (№ 6339); про внесення змін до законодавства у зв`язку з ухваленням Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (№ 7065); а також про відміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і фізичної особи-підприємця (№7516).

Коментуючи позитивне голосування у Верховній Раді відразу за трьома законопроектами щодо дерегулювання, Н.КОРОЛЕВСЬКА навела цитату Уїнстона Черчилля: «Там, де існує десять тисяч розпоряджень, не може бути ніякої поваги до закону». За її словами, 17 лютого Верховна Рада зробила крок до відміни хоча б кількох із цих тисяч «непотрібних розпоряджень».

Коментуючи ухвалення в першому читанні законопроекту №6339, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що «мовчазна згода» – це європейський принцип, згідно з яким підприємець отримує право на ведення господарської діяльності, якщо відповідні документи подано в повному обсягу і в установленому порядку, навіть якщо чиновник з якихось причин затягує видачу дозвільних документів.

В Україні принцип «мовчазної згоди» було введено в дію 30 грудня 2009 року, проте, в законодавстві існували колізії, що не дозволяють застосувати його на практиці. Зокрема, в статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення була передбачена відповідальність за проведення господарської діяльності без отримання дозвільного документа. Законопроект №6339 знімає цю колізію і дає «зелене світло» впровадженню принципу «мовчазної згоди» в практичне життя. «Тим самим нечисті на руку чиновники позбавляються можливості вимагати хабарі, «підвішуючи» рішення з видачі документів дозвільного характеру», - наголосила автор законопроекту.

Метою іншого законопроекту - №7065, також є ліквідація спірних моментів у відносинах між дозвільними органами і суб`єктами господарювання.

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» було ухвалено ще в 2005 році, щоб гарантувати прозорість видачі дозвільних документів, щоб зменшити адміністративний і корупційний тиск на бізнес з боку місцевої виконавчої влади.

Проте, за її словами, позитивний ефект від цього закону не досягається, оскільки його норми перебувають в конфлікті з нормами інших законодавчих актів. Законопроект приводить ряд законів України у відповідність з положеннями Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Підтриманий Верховною Радою законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відміни свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і фізичної особи-підприємця (№7516)» пропонує ввести принцип, за яким підприємницька діяльність в Україні проводитиметься без свідоцтва про державну реєстрацію.

«Чи може будь хто назвати будь-яку іншу функцію свідоцтва про державну реєстрацію, крім самого факту державної реєстрації? Більш того, ця єдина функція – встановлення факту держреєстрації дублюється ще й іншим діючим документом - випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Причому, відомості, що містяться в Єдиному реєстрі, вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Законопроектом передбачено скасування свідоцтва про державну реєстрацію. Єдиним необхідним і достатнім документом, що підтверджує факт державної реєстрації та статус юридичної особи або фізичної особи-підприємця, встановлюється виписка з Єдиного реєстру.

«Норми, запропоновані законопроектом, дозволять істотно здешевити і спростити ведення бізнесу. І державі стане простіше і дешевше працювати з бізнесом: зникнуть витрати на бланки суворої звітності, спроститься документообіг, стануть коротші черги біля віконець держрегістраторів. Іншими словами, це один, але достатньо широкий крок у напрямі дерегулювання підприємництва», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.