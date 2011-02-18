ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Банками «Родовід», «Київ» і Укргазбанк займеться Клюєв замість Тігіпка», в якому пише - до складу експертно-аналітичної ради з питань участі держави в капіталізації банків увійшли перший віце-прем`єр-міністр Андрій Клюєв, перший заступник голови НБУ Юрій Колобов і директор департаменту правового забезпечення Мінфіну Ярослав Матузка. З держоргану виведені віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко, голова НБУ Сергій Арбузов і директор департаменту політики розвитку фінансових послуг Мінфіну Володимир Коцюба…

http://delo.ua/finance/bankami-rodovid-kiev-i-uk-152435/

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Також «Діло» публікує матеріал «Попов і Черновецький об`єдналися навколо аеропорту «Київ», в якому пише, – Київрада повторно проголосувала за передачу аеропорту «Київ» компанії «Мастер-авіа», яка перемогла в непрозорому конкурсі, проведеному командою Черновецького. Глава міськадміністрації Попов обіцяв новий конкурс, але, мабуть, передумав…

http://delo.ua/ukraine/popov-i-chernoveckij-obedinili-152422/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Україна взялася за будівництво» пише – ВР спростила дозвільну процедуру для будівництва. Тепер одержати необхідну документацію можна буде за 3 місяці. Наявність будівельного паспорта, плану забудови і розвитку території дозволить починати роботи навіть без додаткового схвалення влади. Це сприятиме притоку інвестицій в добудову заморожених об`єктів, а також здешевленню вартості будівництва на 15-20%. Втім, учасники ринку відзначають, що закон складно реалізувати, поки не буде передбачена відповідальність чиновників за недотримання істотно скорочених термінів видачі дозволів…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587540

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Ратифікація статуту СНД підвищила б статус України в рамках Співдружності» пише – вчора виконавчий секретар Співдружності Незалежних Держав Сергій Лебедєв прибув до Києва з дводенним візитом. В інтерв`ю виданню він розповів про очікуваний розвиток співпраці України і СНД, а також про хід переговорів щодо створення зони вільної торгівлі в рамках Співдружності. Лебедєв запевнив, що СНД не підштовхує Україну до вступу в інші політичні та економічні об`єднання, зокрема в Митний союз...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587559

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Податківців перевиплатять план» пише – Державна податкова служба вирішила відшкодовувати ПДВ щомісячно понад план в середньому на 600 млн. грн., оскільки спостерігається збільшення збору податку. Експерти не розділяють оптимізму податківців: передумов до швидкого зростання податкових відрахувань поки немає, до того ж в Податковому кодексі поки не вирішені всі проблеми з поверненням ПДВ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1587543

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«Экономические известия» в публікації «Білоруси погрожують їжею» пишуть - заява першого заступника міністра Мінекономрозвитку Вадима Копилова сколихнула середовище виробників масла. Чиновник анонсував наміри Кабміну імпортувати 15 тис. т білоруського аналога для зниження і стабілізації цін на внутрішньому ринку. Українські переробники заявляють, що скоротять виробництво і перейдуть в інший сегмент…

http://markets.eizvestia.com/full/belorusy-grozyat-edoj

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«Экономические известия» в публікації «Український борг зібрав аншлаг» пишуть - Україна знов вдало вийшла на зовнішній ринок запозичень. Незважаючи на заминки в переговорах з МВФ, м`яка кредитно-грошова політика центробанків на західних ринках і їхній інтерес до країн, що розвиваються, допомогли уряду залучити $1,5 млрд. в іноземних інвесторів…

http://markets.eizvestia.com/full/ukrainskij-dolg-sobral-anshlag

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Також «Экономические известия» в публікації «Гривня стала бажаною» пишуть - Національний банк опублікував звіт про стан валютного ринку за січень 2011 р. Попит на інвалюту минулого місяця впав майже удвічі…

http://finance.eizvestia.com/full/grivnya-stala-zhelannoj

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«Газета по-київськи» в публікації «Кияни «клюнули» на пропозицію Мавроді» пише - нова афера Сергія Мавроді не має меж: поки в Росії з нею безуспішно б`ються, в Україні за місяць з гаком роботи МММ-2011 близько сотні осіб вже пожертвували своїми грошима…

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/18/032700.html

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Також «Газета по-київськи» в публікації «Росії – останнє попередження Європи» пише - вчора Європарламент на засіданні в Страсбурзі проголосував за ухвалення жорсткої резолюції під назвою «Про верховенство закону в Росії»…

http://mycityua.com/articles/world/2011/02/18/053607.html

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«Сьогодні» в публікації «НП в SkyMall. Експерти стверджують, подібне може відбутися в будь-якому ТЦ Києва» пише – фахівці припускають, що причиною обвалу стелі могли стати неякісні обробні роботи…

http://www.segodnya.ua/news/14224250.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Законодавчі ініціативи: позичальник залишиться в мінусі?» пише - до парламенту поданий законопроект, який жорстко регулює ринок кредитування. Серед нововведень - порядок виселення боржника, втручання органів опіки обмежать, а валютні позики заборонять…

http://economics.unian.net/rus/detail/78312

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Аверс «Одеса-Броди» не спровокує скандал з Росією?» пише - «Одеса-Броди» запрацював в аверсному режимі, що може вивести нафтопровід в конкуренти російських нафтових постачань у ЄС. Конфлікт з Росією можливий, але насправді це той окремий випадок, коли вона є винуватцем своїх проблем, вважає експерт…

http://economics.unian.net/rus/detail/78353

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Труба для всіх» пише – віце-прем`єр Росії Ігор Сєчін пробиває пролом у трубі «Газпрому». Він намагається забезпечити пріоритетний доступ до неї незалежним виробникам газу, що поставляють сировину хімічним заводам…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255315/truba_dlya_vseh

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Також «Ведомости» в публікації «Хай багаті заплатять» пишуть – в Росії ставка страхових внесків, що зросла в 2011 р. з 26 до 34%, може бути знижена. Один із способів компенсації — брати додаткові внески з високих зарплат…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255314/pust_bogatye_zaplatyat

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Видання «Известия» в публікації «Палаци народів» пише – за останні роки представництва регіонів в Москві збільшили штат своїх співробітників в 5-6 разів. Витрати на їх утримання зросли до 5-7 млрд. рублів на рік. Чим бідніше регіон, тим багатша його нерухомість у столиці...

http://www.izvestia.ru/investigation/article3151874/

(УНІАН)