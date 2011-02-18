У Маріуполі від морозів постраждали вже 64 людини

У місті Маріуполі Донецької області в даний час від обморожень і переохолоджень вже постраждали 64 людини.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, за словами начальника гуманітарного відділу Маріупольської міської ради Євгена КАМАРЛІ, надмірне вживання людьми алкоголю, зокрема «для зігрівання» - головна причина, через яку до міських лікарень щодня потрапляють пацієнти, які «замерзли».

«Бездомних бродяг у цьому списку одиниці. У них дуже розвинений інстинкт самозбереження. Як правило, від морозів страждають сімейні чоловіки, які, приховавши від дружини частину получки, напиваються, а потім засинають в мороз на вулиці, не в змозі дійти додому», - сказав Є.КАМАРЛІ.

Щоб убезпечити жителів Маріуполя від смерті при переохолодженні в місті активізували роботу з виявлення осіб без певного місця проживання. У кожному територіальному центрі створено робочі групи, які обстежують підвали житлових будинків, і у разі виявлення бездомних доставляють їх до міського центру реінтеграції або лікувальних установ.

«На сьогоднішній день в Центрі вже перебувають 56 чоловік, для яких за рахунок коштів міського бюджету додатково організовано триразове харчування. Пункти обігріву також діють при кожному територіальному центрі. Кому потрібна допомога, він її одержує», - сказав Є.КАМАРЛІ.