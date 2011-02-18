Президент у травні планує відвідати Кубу

У травні цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує здійснити візит на Кубу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі глави Української держави з міністром закордонних справ Республіки Куба Брюно Родрігесом ПАРРІЛЬЯ.

“Мені приємно відзначити відновлення українсько-кубинського політичного діалогу на найвищому рівні”, - підкреслив Президент України.

При цьому він високо оцінив значення візиту глави кубинського зовнішньополітичного відомства у цьому процесі.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив упевненість, що його запланований візит на Кубу у травні 2011 року також є свідченням того, що сторони прагнуть до поглиблення й активізації двосторонніх відносин.

«Сподіваюся, що цей візит виведе українсько-кубинські стосунки на якісно новий рівень, зокрема, у торгівельно-економічній, а також культурно-гуманітарній сферах», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.