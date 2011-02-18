Саміт учасників „Східного партнерства” відбудеться восени у Польщі

Саміт учасників проекту „Східне партнерство” відбудеться восени цього року у Польщі, яка головуватиме у Європейському Союзі з 1 липня по 31 грудня 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив міністр закордонних справ РП Радослав СІКОРСЬКИЙ, якого цитують польські медіа.

„Це може бути найважливіший захід польського головування" - сказав міністр.

За даними польських ЗМІ, спочатку європейські інституції планували провести саміт “Східного партнерства” 27 травня у Будапешті під час головування в Євросоюзі Угорщини.

Посадовець МЗС повідомив, що саміт, швидше за все, відбудеться у вересні чи жовтні у Варшаві. Він пояснив перенесення саміту тим, що у травні цього року відбуватиметься багато міжнародних заходів, серед яких саміт “Великої двадцятки”.

У саміті „Східного партнерства” мають взяти участь глави держав та урядів 27-ми держав Європейського Союзу та країн-членів програми, серед яких Україна.

Польські медіа відзначають, що відкритим залишається питанням стосовно рівня представництва на саміті Білорусі, яка також є учасником “Східного партнерства”, але Президентові Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ через порушення демократичних стандартів у січні було заборонено в’їзд до ЄС.

Саміт відбудеться під головуванням глави Європейської ради Германа Ван РОМПЕЯ, а співголовами, крім глави польського уряду Дональда ТУСКА, буде прем’єр-міністр Угорщини Віктор ОРБАН.

Як повідомляв УНІАН, ініціаторами програми “Східне партнерство” є Польща та Швеція.

Проект «Східне партнерство» був започаткований у травні 2009 року на саміті в Празі. Ініціатива передбачає співробітництво ЄС із країнами - східними сусідами спільноти. Учасниками програми, окрім країн-членів ЄС, є Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.

Програма передбачає як розширення двостороннього співробітництва з країнами-сусідами, так і багатостороннє співробітництво з реалізації проектів у різних сферах між ЄС і країнами-партнерами.