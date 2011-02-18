МВС з 1 березня оголошує місячник добровільної здачі незареєстрованої зброї

Міністерство внутрішніх справ України з 1 березня оголошує місячник добровільної здачі зброї, вибухових матеріалів і спеціальних засобів, які зберігаються незаконно.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України, громадяни, які добровільно звернуться в міліцію для здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів, які зберігаються незаконно, звільняються від карної відповідальності.

У той же час в МВС зазначили, що якщо громадяни в зазначений термін добровільно здали в ВВС мисливську, вогнепальну, холодну, газову зброю, то надалі вони мають можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.