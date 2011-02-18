Тимошенко заявляє, що за нею постійно стежать

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що за нею ведеться постійне спостереження.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це екс-прем`єр заявила в інтерв`ю словацькій газеті "SME".

"За мною стежать увесь час. Майже десяток автомобілів у різних районах Києва, у нас є фото і відео. Вони це роблять абсолютно відкрито, не ховаючись, демонструючи свою силу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.