Кабмін затвердив Техрегламент енергетичного маркування побутових холодильників

Кабінет міністрів України затвердив Технічний регламент енергетичного маркування побутових холодильників, морозилок та їх комбінацій.

Про прийняття Кабміном відповідної постанови №107 повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

На енергетичній етикетці до товару має бути, зокрема, зазначено: клас енергетичної ефективності; річний об`єм енергоспоживання; корисна місткість відділення для зберігання свіжих продуктів; корисна місткість відділення для зберігання заморожених продуктів.

Також при продажу товару він має супроводжуватися документом, в якому зазначаються: відомості щодо захисту холодильного приладу від перепаду напруги; швидкість заморожування; відкоригований рівень звукової потужності; модель вбудованого холодильного приладу.

Постанова набуває чинності через шість місяців з дня публікації.