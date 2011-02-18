Кабмін затвердив Техрегламент енергетичного маркування побутових холодильників
Кабінет міністрів України затвердив Технічний регламент енергетичного маркування побутових холодильників, морозилок та їх комбінацій.
Про прийняття Кабміном відповідної постанови №107 повідомили УНІАН у прес-службі уряду.
На енергетичній етикетці до товару має бути, зокрема, зазначено: клас енергетичної ефективності; річний об`єм енергоспоживання; корисна місткість відділення для зберігання свіжих продуктів; корисна місткість відділення для зберігання заморожених продуктів.
Також при продажу товару він має супроводжуватися документом, в якому зазначаються: відомості щодо захисту холодильного приладу від перепаду напруги; швидкість заморожування; відкоригований рівень звукової потужності; модель вбудованого холодильного приладу.
Постанова набуває чинності через шість місяців з дня публікації.