Головне на 18 лютого

Фінанси

Fitch присвоїло рейтинг «В» випуску єврооблігацій України на 1,5 млрд. дол.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло рейтинг «В» випуску єврооблігацій України обсягом 1,5 млрд. грн. на суму 1,5 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Fitch.

Як повідомляв УНІАН, Україна розмістила десятирічні єврооблігації на суму 1,5 млрд. дол.

Прибутковість цінних паперів становила 7,95% річних, термін обігу – 10 років.

Попит на цінні папери істотно перевищив пропозицію і перевищив 3,5 млрд. дол. В операції взяли участь понад 200 інвестори, серед яких переважали керуючі компанії, а значну частину випуску придбали інвестори зі США (понад 50%).

Високий попит дозволив розмістити єврооблігації за ставкою, нижчою за оголошений орієнтир прибутковості (8%), і збільшити обсяг позики з 1 до 1,5 млрд. дол.

Державним бюджетом України на 2011 рік заплановані запозичення за рахунок розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 4,5 млрд. дол., а також 500 млн. дол. від Світового банку. Український уряд також планує розмістити облігації внутрішньої державної позики на 48,59 млрд. грн.

***

Обсяг прямих інвестицій з України у 2010 році склав 679,5 млн. дол.

У 2010 році з України в економіку інших країн світу було спрямовано 679,5 млн. дол. прямих інвестицій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету статистики.

Згідно з повідомленням, загальний об`єм прямих інвестицій з України в економіку країн світу з урахуванням курсової різниці і втрат капіталу на 1 січня 2011 року склав 6,871 млрд. дол. (наростаючим підсумком з моменту інвестування), у тому числі в країни Європейського Союзу - 6,524 млрд. дол. (94,9% від загального об`єму), у країни СНД - 246,4 млн. дол. (3,6%), в інші країни світу - 100,8 млн. дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України спрямовані в 46 країн світу, в основному на Кіпр (92,3%).

Сума кредитів і позик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, на 1 січня 2011 року склала 130,9 млн. дол.

Загальний об`єм прямих інвестицій в економіку країн світу, враховуючи залучений капітал, склав 7 млрд. дол. США.

***

НБУ пропонує клієнтам банків користуватися під час розрахунків валютами країн СНД

Національний банк України рекомендує комерційним банкам пропонувати клієнтам під час розрахунків користуватися валютами країн-учасниць СНД.

Про це йдеться у листі НБУ до комбанків, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

У документі зазначається, що наприкінці 2010 року Нацбанк скасував ряд обмежень у сфері валютного регулювання, введених з метою попередження кризових явищ у банківській системі України, зокрема відновлений режим функціонування кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривні (постанова НБУ № 543 від 14.12.2010 р.).

НБУ зазначає, що за умови існування ознак стабілізації на валютному ринку України, доцільно вжити заходів, направлених на поширення використання національної валюти в міждержавних розрахунках. «Виходячи з вищевикладеного, Національний банк України рекомендує уповноваженим банкам у процесі роботи з клієнтами запропонувати їм розглянути можливість використання національних валют держав-учасниць СНД як розрахункових валют для обслуговування розрахунків у рамках торгового обороту», - йдеться у листі.

На думку НБУ, зусилля з більш інтенсивного використання національних валют у розрахунках резидентів за експортно-імпортними договорами з нерезидентами можуть сприяти зниженню транзакційних витрат суб`єктів господарювання, а також скороченню потреби національної економіки в іноземній валюті і зменшенню тиску на обмінний курс гривні.

***

Уряд змінив склад експертно-аналітичної ради з капіталізації банків

Кабінет Міністрів України вніс зміни до складу експертно-аналітичної ради з питань участі держави в капіталізації банків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження №119 від 16 лютого ц.р. розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, до складу ради вводяться перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ, перший заступник Голови Національного банку Юрій КОЛОБОВ (за згодою) і директор департаменту правового забезпечення Міністерства фінансів Ярослав МАТУЗКА.

Водночас, виводяться зі складу ради Сергій АРБУЗОВ, Володимир КОЦЮБА і Сергій ТІГІПКО.

Згідно з документом, заступником голови ради призначено А.КЛЮЄВА.

Нагадаємо, що очолює експертно-аналітичну раду з питань участі держави в капіталізації банків прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

***

АУБ готова до переговорів з НБУ щодо можливого припинення судових розглядів

АУБ готова до переговорів з НБУ щодо можливого припинення судових розглядів з приводу постанови № 273

Київ. 18 лютого. УНІАН. Асоціація українських банків (АУБ) готова до переговорів з Національним банком України щодо можливого припинення судових розглядів з приводу постанови регулятора № 273.

Про це УНІАН повідомив президент АУБ Олександр СУГОНЯКО.

«Я думаю, що є у нас пропозиції в частині того, щоб припинити судовий процес і знайти компроміс, - сказав О.СУГОНЯКО. - Була розмова з керівництвом Національного банку, як ми далі поводитимемося. НБУ і ми визначили свої позиції. Поки кожний залишається на своїх позиціях, однак, водночас, як я зрозумів, є бажання, щоб цей судовий процес було зупинено».

На думку президента АУБ, передумовою до пошуку компромісу є нещодавні зміни у банківському законодавстві з приводу вимог до рівня статутного капіталу банків.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2010 року Окружний адміністративний суд Києва прийняв ухвалу, згідно з якою визнано недійсними пункти 2, 4 і 6 постанови Національного банку України № 273.

«Суд ухвалив рішення на користь української банківської системи. При цьому не допустив погіршення конкуренції та дискримінації цілої групи банків, – прокоментував УНІАН рішення суду президент Асоціації українських банків О.СУГОНЯКО. – Встановлено, що мінімальний регулятивний капітал не може бути нормативом, таким, наприклад, як адекватність капіталу».

Довідка УНІАН. Нацбанк України своєю постановою № 273 від 6 липня 2010 року зобов`язав банки до 1 січня 2012 року збільшити розмір регулятивного капіталу до рівня не нижче від 120 млн. грн. Банкам, регулятивний капітал яких нижчий за вказаний рівень, дозволено залучати вклади фізичних осіб у межах обсягу залучених вкладів фізичних осіб на дату набирання чинності постанови № 273, тобто на 16 липня 2010 року.

Асоціація українських банків і 10 комерційних банків подали позов до Нацбанку, вимагаючи скасування цієї постанови як такої, що порушує права середніх і малих банків.

Зокрема, АУБ спільно з групою комерційних банків підготували і подали до Окружного адміністративного суду Києва позовну заяву про визнання незаконними і недійсними окремих пунктів зазначеної постанови НБУ.

Наприкінці жовтня на той час перший заступник голови Національного банку України Сергій АРБУЗОВ заявив, що НБУ обстоюватиме свою позицію з приводу вимоги про збільшення мінімального рівня регулятивного капіталу. Основною мотивацією такого рішення він назвав стабільність банківської системи.

***

Податкова готова з березня почати автоматичне відшкодування ПДВ

Податкова служба України готова до переходу в березні ц.р. на автоматичне відшкодування податку на додану вартість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це заявив голова Державної податкової служби (ДПС) Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час доповіді В.ЯНУКОВИЧУ про виконання його доручення щодо детінізації економіки в контексті боротьби з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив про початок відшкодування ПДВ в автоматичному режимі з 1 березня.

«Для тих компаній, які готові працювати в режимі відкритості й максимальної прозорості, податкові служби готові буквально з 1 березня в автоматичному режимі відшкодовувати ПДВ», – сказав він.

Нагадаємо, Податковий кодекс передбачає застосування штрафних санкцій проти податкових служб за невчасне відшкодування податку на додану вартість.

При введенні автоматичного відшкодування ПДВ повернення коштів відбувається на 23-й день після подання декларації. В іншому разі передбачені штрафні санкції щодо податкових служб.

***

ПЕК

«Нафтогаз» і ExxonMobil домовилися про співпрацю у розвідці нетрадиційних вуглеводнів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і американський енергетичний гігант ExxonMobil домовилися про співпрацю у сфері розвідки нетрадиційних вуглеводнів в Україні.

Про це УНІАН повідомили в управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, 16 лютого 2011 року у Х`юстоні (США) між «Нафтогазом України» і ExxonMobil було підписано Угоду про конфіденційність і Меморандум про співпрацю у сфері розвідки запасів нетрадиційних вуглеводнів в Україні.

Метою укладеного меморандуму є налагодження взаємовигідної співпраці компаній у галузі аналізу потенціалу запасів метану вугільних родовищ, сланцевого газу, газу з щільних порід та інших нетрадиційних вуглеводнів на території України.

***

Чистий прибуток "Київенерго" минулого року перевищив 157 млн. грн.

На відміну від 2009 року "Київенерго" закінчила 2010 рік з позитивним фінансовим результатом. За підсумками роботи минулого року компанія отримала 157 млн. 334 тис. грн. чистого прибутку.

Про це УНІАН повідомив Департамент корпоративних комунікацій АК "Київенерго".

2009 рік для столичних енергетиків був збитковим - мінус 617 млн. 260 тис. грн.

Як повідомив фінансовий директор АК "Київенерго" Михайло УТКІН, "Київенерго" отримала позитивні фінансові показники завдяки майже 2 млрд. грн., які КМДА перерахувала нам минулого року в якості компенсації різниці між існуючими у столиці тарифами на тепло і його реальною собівартістю. Проте, як вже повідомляла компанія, усі ці гроші ми відразу переказали на рахунки ДК "Газ України" і тому ці прибутки фактично залишилися лише цифрами на папері. Але сподіваємося, що в майбутньому компанія зможе вийти на реальну прибутковість і матиме можливість інвестувати кошти на украй необхідну модернізацію і розвиток системи енергозабезпечення столиці".

Нагадаємо, 3 вересня 2010 року АК "Київенерго" отримала від КМДА 1,445 млрд. грн. компенсації різниці між витратами енергокомпанії на виробництво теплоенергії і тарифами на тепло для населення і 6 грудня ще 457,8 млн. грн.

У той же час, 15 лютого ц.р. прес-служба ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" повідомила, що заборгованість за газ столичної енергокомпанії АЕК "Київенерго" за 2010-2011 рр. складає 1,44 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. - усього 2%).

***

В Україні запровадять вітчизняне маркування побутової техніки залежно від енергоспоживання

Цього року в Україні буде запроваджено вітчизняне маркування побутової техніки, зокрема, холодильників та телевізорів, залежно від їх енергоспоживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні заступник голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Марія МАЛАЯ під час прес-конференції «Як заощадити в умовах підвищення тарифів на електроенергію?».

“В минулому році урядом був прийнятий технічний регламент, який впроваджує в Україні українську енергетичну марку. Вона затверджена ще кілька років тому Держастандартом і з цього року для побутової техніки, яка виробляється в Україні, яка імпортується в Україну, буде запроваджена Українська енергетична марка, яка адаптована до чинних на сьогодні енергетичних марок в країнах ЄС”, - зазначила М.МАЛАЯ.

За її словами, цього року українське маркування починається з холодильників та пральних машин. “Десь з травня-червня з’являться такі марки на техніці”, - повідомила М.МАЛАЯ.

Вона зазначила, що на побутовій техніці, виготовленій в країнах ЄС, завжди присутнє енергетичне маркування з класифікацією в залежності від споживання електроенергії і поділу на відповідні класи від А до Е (латинські літери). Разом з тим, за інформацією М.МАЛОЇ, з минулого року в країнах ЄС почався перегляд стандартів в енергетичному маркуванні.

“Тому що техніка на сьогодні не стоїть на місці і порівняно з класом А, який на сьогодні формально є найвищим і найбільш енергоефективним класом побутової техніки, в Європі вже діють стандарти на побутову техніку А++ (два плюси)”, – відзначила вона.

У багатьох країнах Європи, за її словами, техніка нижче класу Е навіть заборонена до продажу.

“В нас на жаль вона ще реалізовується в магазинах. Тому треба звертати завжди увагу на цей момент”, - наголосила М.МАЛАЯ, зазначаючи, що це є одним з вагомих заходів в економії коштів для споживачів при зростанні вартості електроенергії.

Маркування, за її інформацією, буде присвоюватися самим виробником техніки, а перевірку даних за європейською системою проводитимуть вітчизняні лабораторії при Держспоживстандарті.

“Вони вибірково будуть перевіряти. І ми плануємо, якщо техніка не відповідає визначеному виробником класу, то це буде розповсюджуватися на сайті лабораторії нашого агентства і через ЗМІ для інформування населення”, - сказала М.МАЛАЯ.

За словами М.МАЛОЇ, найбільш енергозатратними в побуті є холодильники, пральні машини, електрочайники, електрообігрівачі та кондиціонери. Серед заходів, які вона порадила для економії грошей на оплату за спожиту електроенергію, також є такі прості, як вимикати світло там, де воно вже не потрібно; від’єднувати техніку взагалі від електромережі, оскільки навіть у вимкненому стані, але під’єднаному до мережі, вона споживає електроенергію; намагатися зменшити використання побутової техніки, наприклад, відмовитись від електрочайників ти миючих машин. Крім того, за її словами, менше електроенергії буде використовуватись при утепленні оселі, зокрема, замінити вікна, двері, що дасть змогу відмовитись від використання обігрівачів.

“Інші прості способи, які не потребують витрачання грошей, для більш якісного освітлення кімнати частіше протирати вікна, освітлювальні прилади від пилу, використовувати не лампи розжарювання, а люмінісцентні прилади або світлодіодні джерела освітлення”, - додала М.МАЛАЯ.

У свою чергу заввідділом енерговикористання та оптимізації енергоспоживання Інституту загальної енергетики НАН України Віктор БІЛОДІД зазначив, що можна також скористатися тарифами, які залежать від періоду доби.

“Наприклад, періть (пральною машиною – УНІАН) вночі, коли дешевша електроенергія. Але треба встановити спеціальні лічильники, які ведуть облік спожитої електроенергії вдень чи вночі. Є лічильники, які можуть обліковувати три періоди – це піковий період, звичайний і нічний час...”, - сказав В.БІЛОДІД.

Так, за даними фахівців, тариф на електроенергію нічний найнижчий і вираховується з коефіцієнтом 0,4; у пікові години найвищий – з коефіцієнтом 1,5 і звичайний тариф з коефіцієнтом 1. “Треба подати спеціальну заявку в “Київенерго”, встановити спеціальні лічильники для того, щоб вас поставили на спеціальний облік”, - уточнив В.БІЛОДІД.

Разом з тим він відзначив, що ці зонові лічильники електроенергії “досить не дешеві” – в залежності від модифікації від 500 до 1 тис. грн.

Між іншим В.БІЛОДІД звернув увагу, що зростання споживання електроенергії за останні 5 років становило в Україні 7,1%. “Це в період 2004 р.-2009 роки. Статистика 2010 року ще “плаває”, але скоро буде відомою. Я думаю, що там теж буде зростання не зважаючи на підвищення цін. Тобто інтенсивно йде нарощування споживання електричної енергії”, - підкреслив він.

***

Соцполітика

Кабмін змінив розмір та механізм соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям

Кабінет міністрів України змінив розміри і механізм призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Це передбачено урядовою постановою від 16 лютого 2011 року №114, текст якого розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Цим документом вносять зміни в порядок призначення і виплати соцдопомоги малозабезпеченим сім`ям, затверджений постановою Кабміну від 24 лютого 2003 року №250.

Зокрема, збільшується розмір соцдопомоги (у тому числі максимальної) на кожну дитину від 3 до 13 років у 2011 році на 60 грн., у 2012-му - на 120 грн., у 2013-му - на 180 грн., у 2014-му - на 250 грн., а на кожну дитину від 13 до 18 років збільшується у 2011 році на 100 грн., у 2012-му - на 230 грн., у 2013-му - на 360 грн., у 2014-му - на 500 грн.

Згідно з порядком призначення і виплати соцдопомоги малозабезпеченим сім`ям, розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї і її середньомісячним доходом, але не може перевищувати 75% прожиткового мінімуму сім`ї. Для кожної дитини, яка є членом малозабезпеченої сім`ї, рівень забезпечення прожитковим мінімумом збільшується на 10%, а для кожної дитини, яка утримується матір`ю (батьком, усиновлювачем), яка не перебуваєу шлюбі, і для кожної дитини, у якої один або обидвоє батьків є інвалідами першої або другої групи, - на 20%.

Довідка УНІАН. Згідно із законом про Державний бюджет на 2011 рік, з 1 січня 2011 року прожитковий мінімум на одну людину встановлений на рівні 894 грн., з 1 квітня - 911 грн. з 1 жовтня - 934 грн., з 1 грудня - 953 грн.. Для тих, хто є в основних соціально-демографічних групах населення, встановлені такі рівні прожиткового мінімуму: для дітей до 6 років з 1 січня - 816 грн., з 1 квітня - 832 грн., з 1 жовтня - 853 грн., з 1 грудня - 870 грн.; для дітей від 6 до 18 років з 1 січня - 977 грн. з 1 квітня - 997 грн., з 1 жовтня - 1022 грн., з 1 грудня - 1042 грн.; для працездатних осіб з 1 січня - 941 грн., з 1 квітня - 960 грн., з 1 жовтня - 985 грн., з 1 грудня - 1004 грн.; для осіб, що втратили працездатність, з 1 січня - 750 грн., з 1 квітня - 764 грн., з 1 жовтня - 784 грн. з 1 грудня - 800 грн.

***

Майже 62% українців стали жити гірше - опитування

Більшість населення України констатує погіршення свого матеріального становища за рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це свідчать результати опитування «Українського демократичного кола» на замовлення Інституту політики, які були презентовані сьогодні заступником голови Верховної Ради Миколою ТОМЕНКОМ.

Зокрема, за словами М.ТОМЕНКА, майже 62% українців відчувають на собі незадовільний матеріальний стан. При цьому третина опитаних (33,3%) зазначили, що їхнє матеріальне становище не змінилося і лише 4% вважають, що їхнє матеріальне становище покращилось. «Таким чином, за останній рік, як каже прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, лише чотирьом відсоткам стало жити краще, стало жити веселіше», - додав віце-спікер.

При цьому, за його словами, кожній десятій українській родині (11,2%) не вистачає грошей навіть на їжу, а двом п’ятим (41,3%) якщо є за що купувати їжу, то нема коштів на одяг чи взуття.

М.ТОМЕНКО також наголосив, що абсолютну більшість населення (97,5%) тією чи іншою мірою хвилює зростання цін.

Опитування було проведено з 29 січня по 7 лютого. За місцем проживання було опитано 1200 респондентів з усіх регіонів. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує плюс-мінус 2,9%.

***

Понад половина українців бояться продовольчої кризи - опитування

51% жителів України бояться, що може настати світова продовольча криза.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Research & Branding Group і представленого сьогодні журналістам.

Результати опитування свідчать, що на питання про те, чи може настати світова продовольча криза, 51,4% відповіли "так", "ні" - 37,5%, складно відповісти 11,1%.

При цьому 49,7% опитаних вважають, що глобальна продовольча криза загрожує Україні, 36,4% так не вважають і складно відповісти 13,9%.

У регіональному розрізі страх перед можливим настанням світової продовольчої кризи більше виявляють на заході Україні (64%), ніж у центрі (46%) і на південному сході (48%) країни.

Головними можливими причинами виникнення світової продовольчої кризи, на думку жителів України є зміни клімату і пов`язані з ним природні аномалії і катаклізми (37%), цінова політика великих світових корпорацій (32%), зростання нехарчового використання сільгосппродукції в якості сировини для виробництва біопалива (23%), зростання цін на добрива і паливо (22%).

У більшості українців продовольча криза асоціюється із зростанням цін на основні продукти харчування (73%), а також з явищами, що провокують зростання цін на продукти: дефіцитом (25%), ажіотажним попитом на основні продукти (18%), перебоями з продовольчим постачанням (13%).

При цьому у разі істотного зростання цін на звичні продукти харчування для українців характерні наступні моделі: максимальне забезпечення продовольством власного виробництва (30%), повний (27%) або частковий (22%) перехід на дешевші продукти харчування, збереження структури споживання при одночасному скороченні її об`ємів (20%).

Попри те, що українці серйозно сприймають загрозу продовольчої кризи, на сьогодні більшість жителів країни (69%) не роблять запасів продуктів на чорний день".

Опитування проводили в період з 1 по 10 лютого 2011 року у 24 областях України і в Криму. Усього було опитано 2078 осіб. Очікувана середня похибка вибірки складає не більше 2,2.

***

Агро

Кабмін звільнив від ПДВ надання послуг з харчування дітей у садочках, школах і ПТУ

Кабінет Міністрів України звільнив від стягнення податку на додану вартість діяльність за надання послуг з харчування дітей у дошкільних закладах, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах.

Про прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів агентству УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

***

ВООЗ: Україна – на 5-му місці у світі за кількістю вживання алкоголю

Україна - на 5-му місці у світі за кількістю вживання алкоголю. Такі дані були отримані в ході дослідження, яґке провела Всесвітня організація охорони здоров`я впродовж декількох десятиліть у більш ніж 100 країнах світу, пише The Independent (http://www.independent.co.uk/life - style/health - and - families/health - news/study - reveals - moldovans - to - be - the - worlds - biggest - drinkers - 2218384.html).

За даними дослідження, у середньому українець випиває за рік 15,6 літра алкоголю в перерахунку на чистий спирт.

При цьому лідерами з кількості вживання алкоголю виявилася Молдова - середній молдованин за рік випиває 18,22 літра алкоголю. Це приблизно втричі більше, ніж середньосвітовий показник, що становить 6,1 літра. За даними ВООЗ, істотна частина споживаного в Молдові спиртного доводиться на контрафактні і саморобні напої.

За Молдовою в рейтингу споживання алкоголю йдуть: Чехія (16,45 літра на людину за рік), Угорщина (16,27 літра на людину), Росія, жителі якої випивають 15,76 літра спиртного щорічно, займає четверте місце.

Далі йдуть: Естонія - 15,57 літра, Андорра - 15,48, Румунія - 15,3, Словенія - 15,19, Білорусь - 15,13 і Великобританія - з 13.37 літра алкоголю на одного громадянина в перерахунку на чистий спирт.

За оцінками ВООЗ, у світі через спиртне щорічно помирають 2,5 мільйона осіб, з них близько 320 тисяч - у віці від 15 до 29 років. Це більше, ніж, наприклад смертей від СНІДУ або туберкульозу. Крім того, алкоголь є третім за значимістю чинником ризику захворювань.

Найменше споживання спиртного зафіксовано в ісламських країнах.

***

Будівництво

Набула чинності класифікація видів цільового призначення земель

Набув чинності наказ Державного агентства земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» №548 від 23 липня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Держземагентства.

Згідно з наказом, голова Рескомзему Криму, начальники Головних управлінь земельних ресурсів в областях, Києві, Севастополі, керівники підприємств, які відносяться до сфери управління відомства, повинні забезпечити використання Класифікації видів цільового призначення земель при веденні державного земельного кадастру, державного реєстру земель і при функціонуванні автоматизованої системи державного земельного кадастру.

Класифікація видів цільового призначення земель розроблена відповідно до Земельного кодексу України й Закону «Про землеустрій».

Класифікація застосовується для використання органами державної влади і місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами для ведення обліку земель і формування звітності щодо земельних ресурсів.

Крім того, класифікація визначає поділ земель на окремі види цільового призначення, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами забудови й типами особливо цінних об`єктів.

***

Мінрегіонбуд: для реалізації закону про містобудівну діяльність треба прийняти ще два закони

Для практичної реалізації Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідно прийняти ще два закони – про персоніфікацію відповідальності за негативні наслідки, спричинені допущеними порушеннями будівельних норм, стандартів і правил у процесі проектування, експертизи проектів і будівництва об`єктів містобудування, і про скорочення до 60 днів терміну відведення земельних ділянок для містобудівних потреб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, законопроект про персоніфікацію відповідальності розроблятиме Мінрегіонбуд спільно з Державною архітектурно-будівельною інспекцією, а законопроект про відведення земельних ділянок – Держземагентство.

Окрім даних законопроектів, на виконання закону буде розроблено 19 постанов Кабінету міністрів, з яких 13 розробляє Мінрегіонбуд. Міністерство також підготує 18 наказів і п`ять державних будівельних норм (нових або внесе зміни до чинних).

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого п.р. Верховна Рада прийняла у новій редакції з пропозиціями Президента України Закон "Про регулювання містобудівної діяльності".

Законом передбачено, що на громадських слуханнях мають розглядатися розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських слухань за проектами такої документації забороняється.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», розроблений урядом, прийнято Верховною Радою 13 січня п.р.

***

Попов: для розробки Стратегії розвитку столиці створять спеціальний консорціум

Для розробки Стратегії розвитку Києва до 2025 року буде створений консорціум.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Для реалізації проекту ми створюємо консорціум, до якого увійдуть Фонд «Ефективне управління», компанія «The Boston Consulting Group» (BCG) та такі авторитетні дослідницькі організації як Інститут економіки та прогнозування НАНУ, Центр Разумкова, Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста, Центр містобудування і архітектури міста та Інститут демографічних і соціальних досліджень НАНУ”, – зазначив О.ПОПОВ, додавши, що допомогу в розробці стратегії надаватимуть також експерти Всесвітнього банку.

Як пояснив голова КМДА, Фонд «Ефективне управління» запрошено до участі у розробці стратегії розвитку міста, оскільки він має досвід успішної розробки і реалізації стратегій економічного розвитку регіонів і міст України, зокрема Донецької і Дніпропетровської областей та міста Львова.

«Хочу підкреслити, що фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією проекту, повністю взяв на себе Фонд «Ефективне управління», - зауважив О.ПОПОВ.

Компанію BCG було обрано, за його словами, за результатами конкурсу, який провів Фонд за участю КМДА серед провідних міжнародних консалтингових компаній. BCG має величезний досвід реалізації аналогічних проектів у різних сферах розвитку міста в найбільших регіонах світу: Західній і Східній Європі, США, Близькому Сході, СНД, Африці, Америці.

О.ПОПОВ зазначив, що вищим органом управління проектом буде Громадська рада, до якої увійдуть працівники центральних органів влади, представники великого та малого бізнесу, міжнародних організацій, відомі українські експерти, діячі науки, культури і спорту, активісти молодіжних організацій.

Окрім того О.ПОПОВ пообіцяв, що робота над проектом буде публічною і прозорою.

«До проекту слід залучити усіх бажаючих. Для нас дуже важлива думка киян. Саме вони повинні сказати, яким вони хочуть бачити Київ через 15 років», – підкреслив він.

За словами голови КМДА, вже на початку березня громадськості будуть презентовані перші результати діагностики поточної ситуації, а роботу над стратегією планується завершити до кінця травня – початку червня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2010 року Київська міська державна адміністрація створила спеціальний консультативно-дорадчий орган – Комітет з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

12 серпня столична влада почала роботу над розробкою Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Стратегія є базовим документом розвитку столиці до 2025 року. Документ розробляється з метою визначення бачення майбутнього столиці та пріоритетів її розвитку.

Паралельно Київ веде роботу щодо розробки нового генплану розвитку Києва до 2015 року.

***

Транспорт/Связь

"ЕСУ" офіційно підтвердило свій намір придбати "Укртелеком"

Фонд державного майна України (ФДМУ) сьогодні, 18 лютого, отримав від ТОВ "ЕСУ" письмову згоду придбати пакет акцій ВАТ "Укртелеком" розміром 92,79% статутного капіталу за ціною 10 млрд. 575 млн. 100 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна планує до 25 лютого підписати з ТОВ "ЕСУ", дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакету акцій ТОВ "Укртелеком".

Раніше Фонд вже отримав від концерну EPIC усне підтвердження своєї згоди укласти договір купівлі-продажу за запропонованою ФДМУ ціною (10 млрд. 575 млн. грн. - УНІАН).

За результатами оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ "Укртелеком" складає 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ "Укртелеком" на 75 млн. грн.

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ "ЕСУ", як єдиного учасника в конкурсі з продажу пакету акцій ВАТ "Укртелеком", з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу в Інтернет, мобільного зв`язку та ін. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. осіб, абонентів мобільного зв`язку - понад 600 тис. осіб, доступу в Інтернет - більше 1 млн.

Збиток "Укртелекому" за підсумками 2010 року знизився майже в 2 рази порівняно з 2009 роком і склав 258,77 млн. грн. (у 2009 р. - 461,53 млн. грн.).

***

Москаль: українцям не треба для виїзду за кордон обмінювати водійські посвідчення

Перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що українцям не треба для виїзду за кордон здійснювати обмін водійських прав.

Про це він сказав, коментуючи недавнє повідомлення МВС про необхідність заміни прав, оскільки відповідно до підписаної Україною міжнародної конвенції від 29 березня цього року в посвідченні водія має бути проставлена кінцева дата його терміну дії, інакше водій не зможе виїхати за межі країни, тому що його посвідчення там вважатиметься недійсним.

Як повідомляє прес-служба депутата, на переконання Г.МОСКАЛЯ спроби Міністерства внутрішніх справ України змусити громадян міняти водійські права не мають нічого спільного з українським і міжнародним законодавством і є лише спробою міністра Анатолія МОГИЛЬОВА "відмити 1 млрд. державних грошей".

Г. МОСКАЛЬ стверджує, що зовсім нещодавно МВС України, "за непрозорою і корупційною схемою у консорціуму ЕДАПС придбало посвідчення водія, технічні паспорти і іншу продукцію для Державтоінспекції, на закупівлю яких було витрачено близько 1 млрд. грн., чим були "відмиті" кошти з бюджету МВС України".

За словами Г. МОСКАЛЯ, тепер перед міністром стоїть завдання відпрацювати різні схеми з "відмивання" державних коштів, з чим і пов`язані його заяви про необхідність негайної заміни водійських прав.

"Він (А.МОГИЛЬОВ) вирішив змусити усіх, хто виїжджає за кордон, поміняти водійські посвідчення, і посилається на Міжнародну конвенцію "Про дорожній рух", яка прийнята в м. Відні 8 листопада 1968 року, і яка нібито містить норму, що після 29 березня 2011 року особи, які мають намір на автомобілі подорожувати за кордон, повинні мати посвідчення нового зразка, на яких має бути вказаний термін закінчення їх дії", - зазначає народний депутат. За його словами, таким чином міністр хоче врятувати МВС і виправдати доцільність закупівлі у ЕДАПС величезної кількості водійських посвідчень.

Г. МОСКАЛЬ зазначає, що ніяких передумов для термінової заміни посвідчень ні в українському, ні в міжнародному законодавстві немає. "Сьогодні я зв`язався з пограничною поліцією Румунії і пограничною службою Угорщини, які дали мені роз`яснення, які ж документи є першочерговими для осіб, що перетинають кордон з країнами членами ЄС", - сказав він.

Прикордонники не вимагають у особи посвідчення водія, основне, що повинна пред`явити людина, що перетинає кордон з ЄС, це технічний паспорт на автомобіль і страховий поліс, який відомий в народі, як "Зелена карта". За словами Г. МОСКАЛЯ, територіальні органи поліції обох країн на його питання про необхідність пред`явлення водійських прав також дали негативну відповідь і пояснили, що посвідчення водія потрібно тільки у разі вчинення адміністративного або карного порушення.

Г. МОСКАЛЬ також каже, що Міжнародна конвенція "Про дорожній рух" не містить норм про обов`язкову заміну прав громадян, які перетинатимуть держкордон після 29 березня 2010 року.

Депутат зазначає, що відповідно до конвенції, на яку посилається МВС, національні водійські посвідчення, видані раніше, признаються упродовж терміну їх дії.

Оскільки українські національні водійські посвідчення не передбачають кінцевого терміну, а є безстроковими, вони визнаються усіма державами, що приєдналися до Конвенції "Про дорожній рух", підкреслив Г. МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, днями А.МОГИЛЬОВ заявив, що, відповідно до підписаних домовленостей між Україною і Євросоюзом, необхідно врегулювати питання максимального терміну дії посвідчення водія. За словами А.МОГИЛЬОВА, у більшості країн Євросоюзу такий термін обмежується 10 роками. "У нас же це може бути і 5 років, і 10, і 15, і 20. Це треба вирішувати", - сказав міністр.

***

Завтра на сході та на півночі утримається холодна без опадів погода

У суботу, 19 лютого, у східній частині та на півночі Лівобережжя України утримається холодна без опадів погода з температурою вночі 17-22° морозу, місцями 25-30°, вдень 10-15° морозу.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території буде хмарно з проясненнями, часом пройде невеликий сніг, на заході подекуди помірний; температура вночі 9-14°, вдень 5-10° морозу; у західних та більшості південних областей вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу (на Закарпатті та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла).

На дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Вітер південно-східний (на півдні та сході північно-східний), 7-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с, в Криму місцями 25-30 м/с.

У Києві та області очікується невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 5-10° морозу. По м. Києву температура вночі 10-12°, вдень 5-7° морозу.

УНІАН