Курс НБУ на 21.02.11

Офіційний курс НБУ на 21.02.11100 USD США – 794.1700 (на 18 лютого – 794.1700)100 EUR – 1082.2155 (на 18 лютого – 1076.8945)10 RUR – 2.7143 (на 18 лютого – 2.7156)Облікові курси банківських металів на 21.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото–110032.25 (на 18 лютого–109357.21)961XAG10Срібло–2536.58 (на 18 лютого–2430.95)962XPT10Платина–145571.36 (на 18 лютого–145015.44)964XPD10Паладій–66948.53 (на 18 лютого–66472.03)

Офіційний курс НБУ на 21.02.11 100 USD США – 794.1700 (на 18 лютого – 794.1700) 100 EUR – 1082.2155 (на 18 лютого – 1076.8945) 10 RUR – 2.7143 (на 18 лютого – 2.7156) Облікові курси банківських металів на 21.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 110032.25 (на 18 лютого – 109357.21) 961 XAG 10 Срібло – 2536.58 (на 18 лютого – 2430.95) 962 XPT 10 Платина – 145571.36 (на 18 лютого – 145015.44) 964 XPD 10 Паладій – 66948.53 (на 18 лютого – 66472.03)

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