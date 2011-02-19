Заарештовано депутата від «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Ярцева – Меліхова

Вчора, 18 лютого, заарештували депутата фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Владислава ЯРЦЕВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «БЮТ-Батькивщна» у Київській міській раді, про це заявила голова фракції Тетяна МЕЛІХОВА.

Місцезнаходження та інкриміновані В.ЯРЦЕВУ звинувачення БЮТ не відомі.

«Це далеко не перший випадок, коли влада заарештовує представників опозиційної політичної сили. Звинувачення в таких випадках можуть бути які завгодно, оскільки сьогодні правляча команда може сфабрикувати будь-яку справу, чи проти екс-прем’єр-міністра, чи проти рядового громадянина, чи проти депутата Київради від опозиції», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

У БЮТ впевнені, що арешт В.ЯРЦЕВА - це продовження рейдерської атаки на фракцію «БЮТ-Батьківщина», а також спроба тиску і залякування опозиційних депутатів, які ще вчора відмовилися приймати поправки до бюджету, непідготовлені та внесені з голосу проекти рішень.

За словами Т.МЕЛІХОВОЇ, депутати переконані, що В.ЯРЦЕВА арештували за політичним замовленням з метою тиску на депутатів фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді.