Митний союз не входить у плани України - Грищенко

Україна не може бути членом Митного союзу і одночасно утворювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в ефірі Шустер-Live міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що «Україна однозначно визначила для себе пріоритет – входження до Євросоюзу як повноправний член і для цього потрібно укласти угоду про асоціацію на першому етапі і далі рухатись далі». «Сьогодні ми є членами СОТ, а країни, які входять до Митного союзу не є членами цієї міжнародної структури і не дотримуються правил гри, які встановлені там», - додав він.

К.ГРИЩЕНКО наголосив: «Звичайно, дуже складно собі уявити яким чином ми можемо бути одночасно і членами і Митного союзу і утворювати зону вільної торгівлі з ЄС». При цьому додав: «Але при цьому як кожна з держав-учасниць цього утворення - Митного союзу, - так само і Україна зацікавлені в тому, щоб знайти максимально широке поле порозуміння».

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 у рамках Євразійського економічного співтовариства діє Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 р. митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 країни об`єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.