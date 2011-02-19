Невідомі підірвали опору канатної дороги на схилі Ельбрусу

У Кабардино-Балкарії, в Приельбруссі, сьогодні вночі невідомі особи підірвали 11-у опору другої черги канатної дороги "Старий Кругозор - Мир".

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомило сьогодні джерело в правоохоронних органах республіки.

За його словами, ніхто не постраждав, дорога закрита для використання туристами.

Канатна дорога "Старий Кругозор - Мир" розташована на захід від селища Терскол на південно-східному сколі гори Ельбрус на висоті від 3 до 3,5 км над рівнем моря. Вона відноситься до типу "кільцевих одноканатних доріг з кабінами, що відкріпляються".

У нижній частині дороги розташована приводна станція "Старий Кругозор", у верхній - натяжна станція "Мир". Станції повністю автоматизовані.

У квітні 2009 року офіційно відбулося відкриття "канатки". Влітку був добудований гараж гондол на станції "Мир", і взимку 2010 року почалося обслуговування пасажирів.