Анонс на 21 лютого

* Відбудеться Консультативна рада охорони культурної спадщини з розгляду «Концепції реставрації і ремонту забудови, реконструкції інженерних мереж і впорядкування території Андріївського спуску».

* Круглий стіл на тему: «Туристична привабливість міста Києва», присвячений залученню інвестицій і реформуванню туристичної сфери столиці. Учасники: заступники голови КДМА Руслан Крамаренко і Леонід Новохатько.

* Відбудеться телеміст між Україною і Росією, присвячений світовому релізу нової послуги Visa Money Transfer — миттєвих грошових переказів на карти Visa Ї Fast Funds. Організатори - Компанія Visa і ПриватБанк. Запрошені: у Києві: Світлана Георбелідзе, глава офісу Visa в Україні, Олександр Дубілет, голова Правління банку, ПриватБанк. У Москві: Стівен Паркер, генеральний директор Visa по Росії, країнам СНД і Південно-Східній Європі Борис Кім, голова Ради директорів QIWI; Микола Давидов, голова Правління, МоскомПриватБанк

* Прес-конференція, присвячена створенню, цілям і проектам Німецького Економічного Клубу (DWK). Учасники: голова правління DWK, комерційний директор ТОВ "Профайн Україна" Мартін Шорж; член правління DWK, старший партнер адвокатського об`єднання Arzinger Вольфрам Ребок; член правління DWK, фінансовий директор BASF Катерина Агафошина; директор DWK Ірина Зайдлітц

* Круглий стіл на тему: «Що чекає гривню в 2011 році? Ризики девальвації». Питання: Бюджет 2011 і погрози стабільності гривні; Курсова політика НБУ в 2011 році; Кредити зовнішні і внутрішні, їх вплив на інфляцію; Девальвація гривні – чинники ризику. Учасникі: президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий, директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин Валерій Новицький, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Дмитро Боярку. Модератор - експерт Фонду суспільної безпеки.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Який центральний депозитарій потрібен Україні?”. Учасники: Василь Роговий, голова Наглядової ради Всеукраїнського депозитарію цінних паперів; Ірина Зоря, президент асоціації «Фондове партнерство»; Микола Швецов, голова Правління Всеукраїнського депозитарію цінних паперів; Роберт Бонд, керівник проекту USAID розвитку фінансового сектора (FINREP)

* Прес-конференція на тему: "Нові шляхи вирішення житлових проблем. Ефективні матеріали і сучасні технології будівництва на e3forum в рамках 15-ої Міжнародної будівельної виставки KyivBuild 2011". Учасники: Наталія Олійник, директор Департаменту стратегії реформування і розвитку житлово-комунального господарства Міністерства з питань житлово-комунального господарства України; Тетяна Бойко, керівник житлово-комунальних програм Цивільної мережі "Опора"; Катерина Окунська, керівник Міжнародної будівельної виставки KyivBuild 2011.

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