Северинсен вважає, що ПАРЄ поки не має знімати моніторинг з України

Колишній співдоповідач ПАРЄ щодо України Ханне СЕВЕРИНСЕН вважає, що Парламентська асамблея Ради Європи поки не повинна знімати моніторинг з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Насправді в Україні досі немає незалежного судочинства, панує корупція. Українські можновладці запропонували у зв'язку з головуванням України в Комітеті міністрів Ради Європи, що з боку ПАРЄ моніторинг має бути зупинений. Проте, я б не радила цього робити", - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

Відповідаючи на питання, чи планує ПАРЄ зняти моніторинг з України, Х.СЕВЕРИНСЕН зазначила, що не знає. Проте, вона повідомила, що має намір приїхати на наступну сесію ПАРЄ в квітні.

Вона також вважає, що дуже важливо включити у звіт Ради Європи щодо України ситуацію з голосуванням у Верховній Раді України чужими картками. Вона сказала, що особливо це проявилося під час ратифікації "харківських угод".

На питання про порівняння ситуації в Україні з ситуацією у Білорусі, Х.СЕВЕРИНСЕН відповіла: "Гадаю, що дух свободи, який піднявся у вашому суспільстві, не можна легко задушити, і до такого авторитаризму не дійде. Проте важливо, щоб Президент і його Адміністрація знали, що в Європі усі бачать".

У той же час, за її словами, Європа доки не реагує відповідним чином на події в Україні. "Європа, насправді, нічого не робить, і навряд чи буде, оскільки Європа любить стабільність і постачання газу. Якщо в Україні не буде розподілу влади, незалежності між гілками влади, то, напевно, втома від України наростатиме", - сказала вона.

Х. СЕВЕРИНСЕН також погодилася з думкою, що в Україні здійснюється селективне правосуддя. Вона повідомила, що її колега хоче приїхати в Україну, щоб розслідувати ситуацію навколо кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

"Я сама не юрист, але мій колега може професійно розібратися в ситуації, він займався розслідуванням багато років і може зробити юридичний аналіз, наскільки те, що відбувається в Україні, співмірне з повагою до прав людини", - сказала вона.

За її словами, він збирався приїхати в Україну вже цього тижня, але термін затримання Ю.ЛУЦЕНКА був продовжений, і зібрати відповідну інформацію стало складніше. У той же час, за словами Х.СЕВЕРИНСЕН, її колега продовжує стежити за ситуацією.