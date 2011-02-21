Генпрокуратура повідомляє про закінчення розслідування справи проти Тимошенко

Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України закінчено досудове слідство у кримінальній справі, в яку об’єднано дві кримінальні справи, порушені стосовно екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, зловживання владою або службовим становищем, які спричинили тяжкі наслідки та порушення бюджетного законодавства).

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, сьогодні слідчим пред’явлено остаточне обвинувачення та оголошено про закінчення досудового слідства. Згідно з чинним законодавством, Ю.ТИМОШЕНКО разом з адвокатом повинна ознайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи, і після цього справу буде направлено до суду.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Комбо». Загальна сума завданих державі збитків становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред’явлено обвинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, та у нанесенні державі інших збитків.

Ю.ТИМОШЕНКО спростовує всі звинувачення.