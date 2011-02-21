Янукович хоче відновити роботу над новою редакцією Конституції
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність відновлення роботи над новою редакцією Конституції України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на засіданні Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї, що проходить сьогодні у Києві.
«Безумовно, тема конституційної реформ постала фактично і практично одразу після прийняття цієї Конституції у 1996 році. І під різними гаслами, як кажуть, ще Конституція не була випробувана в Україні, ще вона не працювала – вже вона підлягала критиці», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, це є сучасними реаліями, які викликані значною політизацією і політичною боротьбою в середині країни, що мають місце навколо проведення конституційної реформи.
«Із огляду на те, що є критична точка зору, яка дійсно відповідає вимогам часу і життю нашої країни, цей процес роботи над новою Конституцією треба відновити», - наголосив Президент.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про підтримку ініціативи Президента України у 1991-1994 роках Леоніда КРАВЧУКА щодо створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України.
В.ЯНУКОВИЧ створив Науково-експертну групу з підготовки Конституційної Асамблеї. Група має узяти до відома запропоновану Л.КРАВЧУКОМ концепцію реформування Конституції України.