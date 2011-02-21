МЗС рекомендує українцям утриматись від поїздок до Лівії

У зв’язку із дестабілізацією суспільно-політичної ситуації в Лівійській Арабській Джамагирії Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує українцям тимчасово утриматись від поїздок до цієї країни.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України щодо ситуації в Лівії.

За даними департаменту, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО дав доручення Посольству України в Лівії проробити механізми та план можливої евакуації громадян України, які перебувають на території Лівії.

Крім того, глава зовнішньополітичного відомства України провів телефонні консультації зі своїми колегами з Італії, Туреччини та Росії щодо питання можливої взаємодії у рамках майбутніх заходів з евакуації громадян України з Лівії.

За отриманою від Посольства України в Лівії інформацією, Посольство встановило та підтримує постійний телефонний зв’язок з нашими співвітчизниками. Їм рекомендується уникати місць проведення демонстрацій, йдеться у повідомленні. Дипломатами Посольства здійснюється постійний моніторинг ситуації, проводиться робота щодо уточнення списків громадян України, які перебувають на території Лівії. Інформація про наявність громадян України серед загиблих або поранених до дипустанови не надходила.

Телефони „гарячої лінії” Посольства України в Лівії +218-21-360-86-65, +218-21-360-86-64.

Справа перебуває на особливому контролі глави МЗС К.ГРИЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, у Лівії з 15 лютого тривають акції з вимогою зміни правлячого режиму. За даними правозахисників, в ході сутичок демонстрантів із силами безпеки загинули більш як 230 осіб.