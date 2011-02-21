До КС надійшло подання щодо конституційності указу Януковича про адмінреформу

До Конституційного Суду України надійшло подання 52 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КС.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, в процесі ліквідації і реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менш ніж на 30% та вжити заходів щодо скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше, ніж на 50%.

Із 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.

Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив із 26 до 17 осіб.