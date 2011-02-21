Головне на 21 лютого

Фінанси

Україна заборгувала своїм громадянам 130 млрд. грн. за рішеннями судів

На сьогоднішній день заборгованість України перед громадянами за судовими рішеннями становить 130 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в Києві заявила Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія ЛУТКОВСЬКА.

«На сьогоднішній день, згідно даних Міністерства соціальної політики, порядок цієї заборгованості складає 130 млрд. грн. перед громадянами України», - сказала вона.

При цьому В.ЛУТКОВСЬКА зауважила, що уряд передбачає, що найближчим часом буде скасовано закон про мораторій на примусову реалізацію майна державних підприємств, в тому числі паливно-енергетичного комплексу, що дозволить в певній мірі скоротити вказану заборгованість.

В той же час В.ЛУТКОВСЬКА висловила сподівання, що найближчим часом урядом буде напрацьовано методологію з ліквідації заборгованості за рішенням судів на користь громадян. «Ми передбачаємо, що протягом півроку всі особи, які мають на руках невиконані рішення національних судів, повернуті без виконання чи неприйняті Державною виконавчою службою, вони мають бути знову надані Державній виконавчій службі і вона узагальнить цю інформацію, і Кабінет міністрів спланує порядок погашення цієї заборгованості», - зазначила вона.

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Нацбанк: у лютому на міжбанку попит на валюту перевищує її пропозицію

У лютому на міжбанківському валютному ринку спостерігається перевищення попиту на валюту над її пропозицією.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«З початку лютого зберігаються чисті надходження іноземної валюти від нерезидентів, зокрема по експортно-імпортних операціях і зовнішніх запозиченнях. Водночас, на міжбанківському ринку України попит на іноземну валюту перевищує її пропозицію», - йдеться в повідомленні.

При цьому вказується, що в цих умовах Нацбанк продовжує здійснювати інтервенції як із продажу, так і з купівлі іноземної валюти.

За інформацією НБУ, з початку місяця коливання гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку залишалися незначними. У готівковому сегменті гривня зміцнилася - за операціями продажу доларів США на 0,17%, до 7,9662 грн./дол. США. Офіційний курс гривні до долара США з початку лютого майже не змінився. Щодо ж євро гривня за офіційним курсом зміцнилася на 1,07%, до 10,7689 грн./євро, а щодо російського рубля - знецінилася на 1,47%, до 2,7156 грн./10 рублів.

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Українська банківська система у січні скоротила збиток майже у 100 разів

Українська банківська система у січні 2011 року порівняно з січнем 2010 року скоротила збиток майже у 100 разів - до 5,189 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

"Прибутки банків порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшилися на 1,7% і склали 11,2 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 2,7% і склали 11,2 млрд. грн."., - сказано у повідомленні.

За даними НБУ, прибуткова частина на 80,7% забезпечується за рахунок процентних прибутків, на 10,1% -за рахунок комісійних прибутків.

Найбільшими витратними статтями банків є процентні витрати - 44,9%, інші операційні витрати - 21,2%, загальні адміністративні витрати - 20,1%.

Як повідомляв УНІАН, на 1 лютого 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації - 18 банків.

Довідка УНІАН. Українська банківська система у 2010 році скоротила збиток майже у 3 рази - до 13,027 млрд. грн.

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«ПриватБанк» розраховує завершити 2011 рік з прибутком понад 1,5 млрд. грн.

КБ "Приватбанк" очікує, що за підсумками 2011 року його прибуток перевищить 1,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова правління КБ "Приватбанк" Олександр ДУБІЛЕТ.

"Ми очікуємо прибуток не гірший, ніж у 2010 році. Напевно, це буде понад 1,5 млрд. грн."., - сказав О.ДУБІЛЕТ.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ) засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року складали 113,437 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 101,855 млрд. грн., зобов`язання - 101,557 млрд. грн., статутний капітал - 8,860 млрд. грн., власний капітал - 11,880 млрд. грн.

"Приватбанк" у 2010 році збільшив чистий прибуток на 30% -до 1,37 млрд. грн.

Основними акціонерами "Приватбанку" є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.

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ПЕК

Міллер обіцяє Україні газ за внутрішніми російськими цінами після злиття Газпрому і Нафтогазу

Москва. У разі злиття ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» населення і промисловість України одержуватимуть газ за внутрішніми російськими цінами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив керівник «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР на прес-конференції у Москві.

«На момент підписання (документа про злиття – УНІАН) поставки газу «Газпромом» на територію України здійснюватимуться за внутрішніми російськими цінами. Це стосується і населення, і компобуту України, і це стосується поставок газу для промисловості і електроенергетики», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він нагадав, що ціна газу для промислових споживачів у Росії у рази нижча, ніж ціна газу для промислових споживачів України. Водночас ціна газу для населення регулюється постановами уряду РФ, і це продовжуватиметься й надалі.

«Підхід, який закладений у регулюванні ціни для населення, відштовхується від рівня інфляції, тому ціни на газ для населення у довгостроковій перспективі залишатимуться невисокими, а точніше сказати, низькими», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він упевнений, що у разі ухвалення рішення про злиття двох газових компаній, Україна одержить дуже серйозну економічну допомогу для свого розвитку.

Нагадаємо, 7 вересня 2010 року на зустрічі з журналістами голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" має завершитися злиттям цих двох компаній.

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«Газпром» не буде переглядати формулу ціни на газ для України – Міллер

ВАТ «Газпром» не передбачає перегляду формули ціни на газ для України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Якщо говорити про діючий контракт, то на сьогодні постачання газу в Україну за цим контрактом здійснюється (за ціною – УНІАН) на 30% нижчою, ніж для європейських споживачів, і ніяких змін формули ціни чи перегляду контракту ми не передбачаємо», – сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, згідно з підписаними в січні 2009 року російсько-українським газовим контрактам на період до 2020 року, ціна імпорту російського газу розраховується за формулою, що враховує зміну цін на мазут і газойль.

У першому кварталі 2010 року ціна російського газу, що імпортується, зросла до 305,68 дол. за 1 тис. куб. М, порівняно з 208,12 дол. за 1 тис. куб. м в четвертому кварталі 2009 року.

21 квітня 2010 року в Харкові Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Завдяки цій угоді в другому кварталі 2010 року ціна газу, що імпортується НАК «Нафтобаз України», за даними Міністерства економіки, знизилася до 232,86 дол. за тис. куб. м, в третьому вона склала 248,72 дол. за тис. куб. м, у четвертому – 252,11 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2011 року ціна газу, що імпортується в Україну, складе 264 дол. за 1 тис. куб. м.

У той же час у законі про державний бюджет на 2011 рік середня ціна природного газу, що імпортується, прогнозується на рівні 269 дол. за тис. куб. м.

Нагадаємо, глава українського уряду Микола АЗАРОВ не раз заявляв, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. За словами прем`єр-міністра, насамперед у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, який купується Україною у Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

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СП Газпрому і Нафтогазу не вплине на реалізацію проекту "Південний потік" – Міллер

Москва.Створення спільного підприємства між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» не вплине на реалізацію проекту "Південний потік".

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив на прес-конференції в Москві.

«Створення спільного підприємства ніяким чином не вплине на реалізацію проекту "Південний потік», - сказав він.

Голова «Газпрому» зазначив, що роботи з реалізації цього проекту проводяться суворо за графіком. Він підкреслив, що в «Газпромі» немає ніяких сумнівів, що перша нитка "Південного потоку" буде запущена до кінця 2015 року.

Всі проектно-дослідницькі роботи, робота щодо ТЕО створення відповідних СП із країнами-транзитерами також йде за графіком, підкреслив О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН підписали Меморандум між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів на території України.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію та країни Південної й Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію та Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачуваний початок поставок – 2015 рік.

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Газпром не вірить у перспективність сланцевого газу для України

Москва. У ВАТ «Газпром» не вірять у перспективність сланцевого газу, а намір української влади розв`язати проблеми диверсифікації газопостачання України за рахунок сланцевого газу називають «ілюзією».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив начальник Управління структуризації і ціноутворення ТОВ «Газпром експорт» Сергій КОМЛЄВ у ході «круглого столу» на тему «Актуальні проблеми європейської енергетики», який проходить сьогодні у «Газпромі».

С.КОМЛЄВ нагадав, що США обіцяли навіть допомогти Україні у питаннях геологорозвідки сланцевого газу. За його інформацією, собівартість видобутку сланцевого газу по десяти американських компаніях становить 200 дол. за тис. кубометрів, а повна вартість для населення буде відповідно вище.

«Все чудо сланцевого газу полягає не в економічних вигодах, а в тому, що компанії примудряються вижити», – сказав він.

На думку С.КОМЛЄВА, причиною виживання таких компаній є те, що вони вдаються до хеджування. «Ми маємо право очікувати, що так звана "бульбашка сланцевого газу" в США повинна лопнути», – вважає він.

«Тому сподіватися на те, що видобування сланцевого газу є палочкою-виручалочкою для відмови України від так званої залежності від Російської Федерації, насправді не доводиться», – резюмував він.

С.КОМЛЄВ додав, що в 2010 році, з урахуванням тієї знижки, яку уряд надав українській стороні, Україна одержала субсидій на 1,8 млрд. доларів США.

Як повідомляв УНІАН, уряди України і США підписали 15 лютого ц.р. у Вашингтоні меморандум про співпрацю в області розвідки сланцевого газу,

Метою меморандуму є забезпечення умов для обміну знаннями і експертними напрацюваннями між урядами двох країн у сферах, що стосуються оцінки і кваліфікації ресурсів сланцевого газу в Україні.

Документ покликаний поліпшити паливно-енергетичний баланс України, зокрема шляхом диверсифікації джерел поставок газу, залучення інвестицій і новітніх технологій в геологорозвідку і видобуток сланцевого газу в Україні, створення на державному рівні системи стимулів і гарантій для сприяння проектам в області розвідки і видобування сланцевого газу, яке може бути використане як основа для формування механізму державної підтримки реалізації проектів видобування газу з усіх видів нетрадиційних джерел у цілому.

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«Газпром» у 2010 році сплатив Україні 2,6 млрд. дол за транзит газу до Європи

Москва. ВАТ "Газпром" у 2010 році сплатило Україні 2,6 млрд. дол. за транзит газу до Європи

Як передає власний кореспондент УНІАН в Москві, про це начальник Управління з роботи з країнами ближнього зарубіжжя Департаменту маркетингу переробки газу і рідких вуглеводнів ВАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ "Газпром збут Україна" Анатолій ПОДМИШАЛЬСКИЙ сказав в ході круглого столу "Актуальні проблеми європейської енергетики", який проходить сьогодні в Москві у "Газпромі".

"У 2010 році ми заплатили Україні 2,6 млрд. дол. США", - сказав А. ПОДМИШАЛЬСКИЙ.

За його словами, окремі об`єкти ГТС України зношені на 90%, а в цілому близько 80% зношено.

А.ПОДМИШАЛЬСКИЙ повідомив, що до 2018 року потрібні інвестиції у розмірі 6,5 млрд. дол., а терміново потрібно інвестувати 3 млрд. дол.

А.ПОДМИШАЛЬСКИЙ зазначив, що у 2009 році Україна вклала у свою ГТС 212 млн. дол., а в 2011 році планує 300 млн. дол.

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«Укртатнафта» завершила 2010 рік з чистим прибутком 377,7 млн. грн.

ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) завершило 2010 рік з чистим прибутком 377,731 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий збиток склав 621,463 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 2010 році "Укртатнафта" збільшила чистий дохід на 8,6% порівняно з 2009 роком - до 4 млрд. 872,043 млн. грн., а також збільшила валовий прибуток (виручку) від реалізації на 2,8% -до 6 млрд. 58,154 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укртатнафта" створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

У 2010 році "Укртатнафта" збільшила переробку нафтової сировини на 13,3% порівняно з 2009 роком - до 3 млн. 611,8 тис. тонн.

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Адмінреформа

До КС надійшло подання щодо конституційності указу Януковича про адмінреформу

До Конституційного Суду України надійшло подання 52 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КС.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, в процесі ліквідації і реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менш ніж на 30% та вжити заходів щодо скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше, ніж на 50%.

Із 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.

Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив із 26 до 17 осіб.

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«Газпром» планує збільшити постачання газу в Україну до 40 млрд. куб. м

ВАТ "Газпром" планує у 2011 році збільшити постачання газу в Україну до 40 млрд. куб. м з 36,5 млрд. куб. м минулого року.

Про це повідомив голова ТОВ "Газпром збут Україна" Анатолій ПОДМИШАЛЬСКИЙ в ході "круглого столу" на тему "Актуальні проблеми європейської енергетики" сьогодні в Москві, передає РІА "Новини".

За його словами, інвестиції "Газпрому" в Україні у 2011 році виростуть до 300 млн. дол. проти 212 млн. дол. минулого року.

А.ПОДМИШАЛЬСКИЙ додав, що у 2010 році "Газпром" заплатив за транзит газу 2,6 млрд. дол., а в 2009 році - 1,2 млрд. дол.

Він також зазначив, що у Росії немає можливості ліквідовувати транзитну залежність від України.

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Будівництво

Ріелтори допускають зниження цін на житло до кінця року до 10%

Ріелтори допускають зниження цін на житло до кінця року в межах 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив сьогодні на прес-конференції голова комітету з аналітики Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Всеволод ЖОГОЛЄВ.

«Є сигнали сьогодні до ще невеликого зниження. Це не буде якийсь обвал, але, я думаю, невелике зниження до кінця цього року може відбутися», - сказав він.

За словами експерта, вартість «гостинок» і однокімнатних квартир зменшується найбільшими темпами, при цьому вартість «гостинок» у січні продовжувала знижуватися.

«Це говорить про те, що багаті стали ще багатше, бідні стали ще бідніше», - сказав В.ЖОГОЛЄВ.

Як повідомив президент СФНУ Олександр РУБАНОВ, станом на 1 січня 2011 року середня вартість «гостинки» у Києві становить 53 тис. дол., 1-кімнатної квартири – 71,2 тис. дол., 2-кімнатної квартири – 97,9 тис. дол., 3-кімнатної квартири – 130,2 тис. дол.

За даними СФНУ, вартість житла у Києві в 2010 році у доларовому еквіваленті знизилася на 6%. При цьому істотна частка зниження припала на жовтень-грудень минулого року. Водночас квартири у нових будинках у столиці минулого року не подешевшали.

В.ЖОГОЛЄВ уточнив, що така ситуація характерна для більшості великих міст, за винятком Одеси і Криму, де ціни на житло минулого року залишалися стабільними.

На думку експерта, вартість квартир і нежилих приміщень у центрі Києва є переоціненою, оскільки ставки капіталізації у центрі нижчі, ніж на околиці.

«Це ознака того, що, швидше за все, центр знижуватиметься. Центр втратив свою привабливість. Немає сьогодні тих чинників, які б привертали бізнес, торгівлю, тому що інфраструктура зношена, ситуація з парковкою, комунальними послугами - плачевна і продовжує погіршуватися», - пояснив В.ЖОГОЛЄВ.

У свою чергу, голова комітету із зовнішніх зв`язків СФНУ Клавдія ГОНЧАРОВА зазначила, що поки що ставки за іпотечним кредитуванням не досягнуть 10%, активізації операцій купівлі-продажу житла і стабілізації цін на квартири очікувати не варто.

В.ЖОГОЛЄВ вважає, що при існуючих ставках за іпотекою – близько 18% - квартиру невигідно розглядати як об`єкт інвестицій, оскільки середня дохідність квартири – близько 6-7% річних у валюті.

О.РУБАНОВ додав, що помітного пожвавлення на ринку житла не відбулося також і через високі вимоги банків до позичальників: як правило, це 50% первинний внесок і дохід на рівні 6-7 тис. грн./місяць.

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Остаточний перелік об`єктів до Євро-2012 підготують до 20 березня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ очікує, що до 20 березня цього року програма підготовки до проведення Євро-2012 буде переглянута і буде складений остаточний перелік об`єктів, які необхідно побудувати для проведення чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з представниками влад Києва, Донецька, Харкова і Львова, присвяченій питанням підготовки до проведення Євро-2012.

«Давайте ми ставимо для себе термін 20 березня. Цей графік і програму затверджуємо з одночасним затвердженням графіка фінансування», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, на сьогодні витрати на заходи з підготовки до Євро-2012 перевищують очікувані. Враховуючи це, М.АЗАРОВ зазначив, що підходити до підготовки до проведення чемпіонату, незважаючи на те, що це надзвичайно важлива для країни подія, необхідно розумно, з урахуванням економного використання коштів.

«Для нас питання (підготовки до Євро-2012 – УНІАН) пріоритетне. Але це не означає, що наша скарбниця безрозмірна. Ми виходимо далеко за затверджену програму з фінансування. Ясно, що ніде ми цих ресурсів не знайдемо. Отже, коли розглядатимемо програму, треба буде від чогось відмовитися, щось включити, щось переглянути, але головне – забезпечити проблемні питання, які будуть вирішені», – зазначив прем`єр.

При цьому він звернув увагу представників міських влад на необхідність активізувати роботу із залучення інвесторів і виділення коштів на підготовку до чемпіонату з місцевих бюджетів.

Разом з тим, звертаючись до керівництва столиці, М.АЗАРОВ особливо підкреслив важливість економії коштів. «Кожну копійку треба економити. А якщо вже витратили, то об`єкти повинні здаватися в ідеальному стані. Це я на адресу Києва кажу», – сказав прем`єр.

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що, незважаючи на збільшення темпів підготовки до чемпіонату, розслаблятися і заспокоюватися не варто. «Здорово додали в темпі (з підготовки до Євро-2012 – УНІАН). Звідси з`явилася певна самозаспокоєність, самовпевненість, я б сказав. Треба було б від цього відійти і, навпаки, зосередитися на тих невирішених питаннях і проблемах, які завжди в такій величезній справі є», – зазначив він.

Глава уряду в черговий раз підкреслив, що розцінює підготовку до проведення чемпіонату в Україні, зокрема, як можливість привести у порядок інфраструктуру міст. «А роботи в цьому - непочатий край», – зазначив прем`єр.

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Обсяг субсидій на оплату ЖКП у січні виріс на 14,8 млн. грн.

У січні 2011 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 26,2 млн. грн., що на 14,8 млн. грн. більше, ніж в січні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені у розмірі 21,1 млн. грн., у сільській - 5,1 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні 2011 року були призначені 151,3 тис. сімей (96,2% від загальної кількості сімей, що звернулися по субсидії), з них у міській місцевості - 130,3 тис., у сільській - 21 тис. Порівняно з січнем 2010 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилася на 80,7 тис., або у 2,1 раза.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю в січні збільшився порівняно з січнем 2010 року на 7,8% -до 172,8 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксований у Закарпатській та Івано-Франківській областях (602,9 і 270,3 грн.), найменший - у Миколаївській області і Криму (97,2 і 97,8 грн.).

Довідка УНІАН. У 2010 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 237,4 млн. грн., що на 94 млн. грн. більше, ніж у 2009 році.

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Транспорт/Зв`язок

Міжнародні права будуть дійсні ще три роки

Брюссель. Міжнародні права, видані в країнах-учасницях Конвенції про дорожній рух від 1968 року, які не мають дати закінчення терміну дії, вважатимуться дійсними ще три роки.

Про це власному кореспонденту УНІАН заявив представник Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) Роберт НОВАК.

«Власник міжнародних водійських прав (виданих, наприклад, сьогодні в Україні без зазначення дати закінчення терміну дії за українськими правилами, що застосовуються до 29 березня 2011 року) може користуватися міжнародними водійськими правами ще три роки», - сказав представник ЄЕК ООН.

«Через три роки, якщо він звернеться, йому повинні видати міжнародні водійські права «нового зразка», терміном дії до трьох років», - додав він.

Р.НОВАК зазначив, що, згідно з конвенцією, починаючи з 29 березня 2011 року, всі нові міжнародні права, які видаватимуться в Україні та в інших країнах-учасницях конвенції, повинні мати термін дії не більше трьох років.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляв, що всі українці, які бажають поїхати за кордон після 30 березня цього року, повинні міняти права.

Довідка УНІАН. Конвенція про дорожній рух була підготовлена й відкрита для підписання у Відні в 1968 році під час Конференції ООН.

На сьогодні 70 країн світу вважаються сторонами конвенції.

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КМДА хоче виділити на дорогах окремі смуги для громадського транспорту і спецавто

У Київській міській державній адміністрації пропонують до Євро-2012 організувати на дорогах в столиці окремі смуги для руху маршрутного громадського транспорту і спецавтомобілів, таких як «швидкі допомоги», автомобілі МНС тощо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО на нараді прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з представниками влади Києва, Донецька, Харкова і Львова, присвяченій питанням підготовки до Євро-2012.

Він зазначив, що відповідна пропозиція вже передана в Кабінет міністрів.

«Ми подали в Кабмін, аби переглянути ці питання і вийти у Верховну Раду та змінити частково правила дорожнього руху», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він підкреслив, що виділення окремих смуг для суспільного і спецтранспорту необхідне незалежно від проведення Євро-2012.

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"Укртелеком" розширив міжнародний роумінг в Австралії і Греції

ВАТ "Укртелеком" розширив міжнародний роумінг мобільного зв`язку (ТМ Utel) для своїх абонентів в Австралії і Греції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

В Австралії послугами міжнародного роумінгу абоненти "Укртелекому" можуть скористатися в мережі роумінг-партнера - оператора Telstra Corporation (надає послуги під брендом Telstra), в Греції послуги зв`язку доступні абонентам в мережі оператора Vodafone Roaming Services (бренд Vodafone).

Сьогодні послуги міжнародного роумінгу для абонентів мобільного зв`язку "Укртелекому" доступні в більш ніж 70-ти країнах світу.

При цьому абонентам мобільного зв`язку "Укртелекому" доступний мобільний інтернет в більш ніж 45-ти країнах світу.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу в інтернет, мобільному зв`язку та ін. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. осіб, абонентів мобільного зв`язку – більше 600 тис. осіб, доступів в інтернет – більше 1 млн.

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«Антонов» у 2010 році скоротив прибуток на 74%

Державне підприємство "Атонов" (м. Київ) у 2010 році скоротило чистий прибуток на 74,3% порівняно з 2009 роком - до 82,178 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні зазначають, що у 2010 році ДП "Атонов" скоротило чистий дохід на 1,7% порівняно з 2009 роком - до 2 млрд. 246,010 млн. грн., а також скоротило валовий прибуток (виручку) від реалізації на 3,2% -до 2 млрд. 282,267 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році ДП "Атонов" збільшило чистий прибуток на 60,9% порівняно з 2008 роком - до 319,430 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Атонов" (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" до ДП "Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Атонова" (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП "АНТК ім. О. К. Атонова" було перейменоване у ДП "Атонов".

АНТК ім. Атонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Атонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП "Атонов" є правонаступником усіх прав і обов`язків ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія "Серійний завод "Атонов" і філія "Антонов-Агро").

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Промисловість

Одеський припортовий завод в 2010 році збільшив збиток у 36 разів

ВАТ “Одеський припортовий завод” в 2010 році збільшило чистий збиток у 35,7 разів, в порівнянні з 2009 роком, до 87,169 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Повідомляється, що чистий дохід компанії збільшився на 70,2%, в порівнянні з 2009 роком - до 3 млрд. 513,690 млн. грн., а валовий прибуток зріс на 15,3% - до 178,652 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ “Одеський припортовий завод” (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду та третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що поступає з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

Одеський припортовий завод завершив 2009 рік зі збитком 2,444 млн. грн., тоді як за підсумками 2008 року чистий прибуток складав 796,977 млн. грн.

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Україна представила на виставці в Абу-Дабі новітній танк «Оплот»

Україна представила на міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 новітній танк «Оплот».

Як передає кореспондент УНІАН, офіційне відкриття 10-ї ювілейної виставки IDEX-2011 відбулося сьогодні в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

Перший зразок танка «Оплот», розробленого Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені Морозова (ХКБМ), демонструється у рамках експозиції України, організованої державною компанією «Укрспецекспорт».

Українські військові конструктори називають танк «Оплот» однією з найсучасніших машин у своєму класі. Перед його відправкою на виставку генеральний конструктор зі створення бронетехніки та артилерійських систем України Михайло БОРИСЮК заявив в інтерв’ю УНІАН, що «Оплот» є принципово новою машиною, яка створена на рівні сучасних світових аналогів. «За основними характеристиками – бойовою міццю, мобільністю та захистом – танк «Оплот» перебуває на рівні кращих світових зразків», - сказав М.БОРИСЮК.

За даними конструкторів, в «Оплот» внесено низку удосконалень. Зокрема, він має нову зварно-катану башту, вмонтовану динамічну броню нового покоління, двигун потужністю 1200 к.с., тепловізійні приціли, а також інші системи, які якісно поліпшили вогняні, ходові та захисні властивості машини. Ключовою особливістю танка є наявність високоточного керованого озброєння, яке дозволяє вести вогонь з гармати керованою ракетою «Комбат» з лазерним наведенням й уражати цілі на відстанях до 6000 м. «Оплот» оснащений 125-міліметровою гарматою (боєкомплект із 40 пострілів: бронебійно-підкаліберні, уламково-фугасні, кумулятивні боєприпаси та керовані ракети), має 12,7- і 7,62-міліметрові кулемети, вмонтований динамічний захист новітнього покоління типу «Ніж-2», комплекс оптико-електронної протидії «Варта».

Танк призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) повітряних цілей, що летять низько на малих швидкостях, в умовах вогняної протидії супротивника.

Вирішення широкого кола бойових завдань можливе у різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умовах в діапазоні температури повітря від мінус 40° до плюс 55°, відносній вологості повітря до 98% при температурі плюс 25°, висоті до 3000 м над рівнем моря і високій запиленості повітря.

«Оплот» має сьогодні найвищий у світі рівень захисту серед своїх аналогів, зокрема, від боєприпасів тандемного типу», - наголосив під час демонстрації машини представник ХКБМ.

Крім танка «Оплот» ХКБМ демонструє в Абу-Дабі новий колісний бронетранспортер БТР-4 з двигуном 3-ТД і бойовим модулем «Парус», створений харківським військовими конструкторами.

У загальній експозиції України на виставці IDEX-2011 представлені також модернізований танк Т-72Б з двигуном 5-ТДФМ (1050 к.с.), бойова машина піхоти БМП-1М з бойовим модулем «Шквал», вантажний автомобіль «КрАЗ» 5233ВЕ.

Виставка в Абу-Дабі триватиме до 24 лютого включно.

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Агро

Азаров доручив уряду вивчити питання встановлення й розподілу квот на зерно

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністерствам економічного розвитку і торгівлі та аграрної політики і продовольства до кінця поточного тижня вивчити питання встановлення й розподілу квот на експорт зерна в Україні.

Відповідне доручення, копію якого має в розпорядженні УНІАН, М.АЗАРОВ дав 17 лютого у відповідь на лист торгового представника США Рона КІРКА від 2 лютого 2011 року.

Результати вивчення питання М.АЗАРОВ доручив представити Кабінету міністрів і посольству США.

У своєму листі, копію якого також має в розпорядженні УНІАН, Р.КІРК від імені американських компаній висловлює стурбованість із приводу втручання держави в роботу ринку зерна й непрозорості процедур розподілу квот на експорт зерна з України.

У листі підкреслюється, що аналіз здійснення експорту зерна свідчить, що в Україні «немає єдиних правил гри» для вітчизняних і зарубіжних компаній. Якщо така ситуація збережеться, зазначається в листі, то іноземні компанії можуть перевести свій бізнес до інших країн, де більш суворо дотримуються зобов`язань із забезпечення прозорих, справедливих умов бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що за два тижні уряд України розгляне питання про можливість змін обсягів і умов квотування експорту зернових.

16 лютого перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ повідомив, що уряд України планує скасувати квоти на експорт кукурудзи й збільшити обсяги квот для експорту пшениці.

7 лютого ц.р. керівник відділу у справах Росії та Євразії офісу торгового представника США Бетсі ХАФНЕР у Києві заявила, що Сполучені Штати Америки стурбовані втручанням держави в роботу аграрного ринку України.

Вона підкреслила, що в результаті втручання держави в Україні проходять непрозорі процедури квотування й експорту зерна, що призводить до погіршення інвестиційного клімату.

На думку Б.ХАФНЕР, аргументи України на користь квотування експорту зерна не переконливі.

Вона повідомила, що в ході бесіди представники українського уряду сказали, що уряд ще раз розгляне ситуацію щодо квотування зерна. При цьому Б.ХАФНЕР зазначила, що ситуація з квотуванням в Україні повинна вирішитися до червня, і якщо цього не відбудеться, то міжнародні трейдери будуть вимушені відкликати свої контракти.

На початку лютого посол Великої Британії Лі ТЕРНЕР заявив, що розподіл квот на експорт зернових із України проходить непрозоро, що свідчить про погіршення бізнес-клімату в країні.

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Мінагропрод встановив інтервенційні ціни на зерно, цукор, молоко й масло

Міністерство аграрної політики та продовольства України встановило мінімальні й максимальні інтервенційні ціни на об`єкти державного цінового регулювання в 2011-2012 маркетинговому періоді. Відповідний наказ міністерства від 10 лютого 2011 р. №17 опубліковано на сайті парламенту.

Згідно з документом, мінімальна й максимальна ціна на пшеницю м`яку групи "А" становить: 1-го класу - 1979 і 2454 грн./т, 2-го класу - 1792 і 2222 грн./т, 3-го класу - 1683 і 2087 грн./т відповідно. Мінімальна й максимальна ціна на пшеницю м`яку групи "Б" становить: 4-го класу - 1612 і 1999 грн./т, 5-го класу - 1568 і 1944 грн./т відповідно. Мінімальна й максимальна ціна на пшеницю м`яку 6-го класу становить 1523 і 1889 грн./т відповідно.

Мінімальна й максимальна ціна на пшеницю тверду становить: 1-го класу - 2114 і 2621 грн./т, 2-го класу - 1858 і 2304 грн./т, 3-го класу - 1746 і 2165 грн./т, 4-го класу - 1719 і 2132 грн./т, 5-го класу - 1462 і 1813 грн./т відповідно.

Мінімальна й максимальна ціна на жито становить: 1-го класу - 1582 і 1962 грн./т, 2-го класу - 1513 і 1876 грн./т, 3-го класу - 1447 і 1794 грн./т відповідно.

Мінімальна й максимальна ціна на ячмінь становить: 1-го класу - 1728 грн./т і 2143 грн./т, 2-го класу - 1702 грн./т і 2110 грн./т, і 3-го класу - 1670 грн./т і 2071 грн./т відповідно.

Інтервенційні ціни на кукурудзу для виробництва крупи та борошна, виробництва крохмалю й патоки встановлено на рівні 1556 грн./т - мінімальна й 1929 грн./т - максимальна, а для кормових потреб - 1500 грн./т і 1860 грн./т відповідно.

Також встановлено мінімальні й максимальні ціни на гречку - 6750 грн./т і 8370 грн./т відповідно. На цукор-пісок (буряковий) інтервенційні ціни встановлено: 7100 грн./т - мінімальна й 8100 грн./т - максимальна.

Крім того, встановлено мінімальні й максимальні ціни на сухе молоко - 35 тис. грн./т і 40 тис. грн./т, і вершкове масло - 42 тис. грн./т і 50 тис. грн./т відповідно.

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Фондовий ринок

Fitch присвоїло облігаціям Metinvest фінальний рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску середньострокових гарантованих облігацій METINVEST B.V. (далі – «Metinvest») об`ємом 750 млн. дол. з погашенням у 2018 р. фінальний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B» і фінальний рейтинг поворотності активів «RR4».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, присвоєння фінал