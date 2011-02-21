Курс НБУ на 22.02.11

Офіційний курс НБУ на 22.02.11100 USD США – 794.0100 (на 21 лютого – 794.1700)100 EUR – 1085.2529 (на 21 лютого – 1082.2155)10 RUR – 2.7234 (на 21 лютого – 2.7143)Облікові курси банківських металів на 22.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото–111121.70(на 21 лютого–110032.25)961XAG10Срібло–2654.38(на 21 лютого–2536.58)962XPT10Платина–146653.65(на 21 лютого–145571.36)964XPD10Паладій–68205.46(на 21 лютого–66948.53)

Офіційний курс НБУ на 22.02.11 100 USD США – 794.0100 (на 21 лютого – 794.1700) 100 EUR – 1085.2529 (на 21 лютого – 1082.2155) 10 RUR – 2.7234 (на 21 лютого – 2.7143) Облікові курси банківських металів на 22.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 111121.70 (на 21 лютого – 110032.25) 961 XAG 10 Срібло – 2654.38 (на 21 лютого – 2536.58) 962 XPT 10 Платина – 146653.65 (на 21 лютого – 145571.36) 964 XPD 10 Паладій – 68205.46 (на 21 лютого – 66948.53)

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