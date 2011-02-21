Анонс на 22 лютого

* Круглий стіл на тему: "Перспективи приєднання України до ЕІТІ”. Захід відбудеться напередодні Глобальної конференції Ініціативи із забезпечення прозорості добувних галузей (ЕІТІ). Мета круглого столу - розгляд і обговорення можливості приєднання України до EITI, переваги такого приєднання і пов`язані з ним бізнес можливості, зокрема і у сфері залучення необхідних міжнародних інвестицій в енергетичному секторі. Учасники: представники АПУ, Мінекології і природних ресурсів, Міненергетики і вугільної промисловості, МВФ, Світового банку, НАК "Надра України" і найбільших українських і міжнародних енергетичних компаній. Круглий стіл відбудеться за підтримки Британського Посольства в Україні і компанії "Шелл" в Україні. Інформпартнер заходу - Американська торгова палата.

* Круглий стіл на тему: «Виявлення правових потреб населення України». В основі обговорення буде соціологічне дослідження «Рівень використання правових можливостей населенням України: доступність і ефективність, правових послуг», що надаються, проведене Харківським інститутом соціальних досліджень у 2010 році. Опитування проведене за ініціативою Програми “Верховенство права” МФ “Відродження” і за підтримки Правової Ініціативи Відкритого Суспільства (Будапешт) в рамках реалізації проекту “Посилення правових можливостей бідних верств населення”.

* Відбудеться аукціон з продажу деревини. Організатор - Державне агентство лісових ресурсів України.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції і Промисловості в Україні починає сертифікацію за європейськими стандартами”. Учасники: президент ЕЕГ в Україні Станіслав Григорський, віце-президент ЕЕГ в Україні Рустам Агаєв, віце-президент ЕЕГ в Україні Михайло Халмурадов, директор Департаменту Розвитку Європейської Економічної Палати Ігор Шолохов, заступник голови Держслужби туризму і курортів Дмитро Заруба.

* Прем`єр-міністр Микола Азаров проведе зустріч з членами Європейською Бізнес Асоціації.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Інвестиційні салони в Україні: залучення міжнародного капіталу в український бізнес", присвячена проведенню в Україні перших інвестиційних салонів. Організатори: Комунікаційна Група PRT і ІГ «Авантаж Капітал». Генеральні партнери: Варшавська фондова біржа і компанія Бейкер Тіллі Україна. Учасники: Юрій Костоглодов, голова Ради директорів ІГ "Авантаж Капітал", Ярослав Хобта, президент Комунікаційної групи PRT, Андрій Дубецький, виконавчий директор представництва Варшавської фондової біржі в Україні.

* Круглий стіл на тему: “Кому вигідні обмеження з дострокового зняття депозитів?». Організатори - Українське суспільство фінансових аналітиків, Українська професійна асоціація захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників, Компанія ДАГДА. Учасники: Юрій Прозоров, президент Українського суспільства фінансових аналітиків, модератор заходу; Анатолій Дроб’язко, незалежний банківський експерт; Віктор Новиков, директор юридичного департаменту НБУ; Євгеній Петрик, голова Ради Української асоціації захисту прав інвесторів, кредиторів і страхувальників; Віталій Шапран, головний фінансовий аналітик РА «Експерт-Рейтинг» та ін.

* Прес-конференція на тему: "Єдиний Київський Міжнародний Автосалон в травні 2011 року - розумна ініціатива і правильний крок на шляху відродження авторинку України. Прийшов час конкретних дій". Учасники: президент Асоціації автовиробників України «УкрАвтопром» Михайло Резнік, генеральний директор компанії «АВТОЕКСПО» Олександр Гаращенко.

* На сайті «Главред» відбудеться чат з президентом Української аграрної конфедерації, головою Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Леонідом Козаченком.

* Відбудеться зустріч Членів Української будівельної Асоціації і Європейсько-українського енергетичного агентства на тему: “Презентація проектів енергозбереження в будівництві, обговорення перспектив впровадження таких проектів”. Учасники: Лев Парцхаладзе, голова Ради ХХІ століття, Віталій Поплавський, директор Центру Енергозберігаючих технологій EKO, Олександр Глімбовський, гендиректор Корпорації «Альтис-Холдинг», Геннадій Руденко, директор AlfaLaval, Віктор Видренко, директор, ТОВ «БКФ» Гранує», Микола Троїцький, директор, Сен-Гобен Будівельна продукція Україна.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за підпискою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98