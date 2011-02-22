ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Експерт: Через 2-3 місяці НБУ доведеться понизити курс долара до 7,9 гривень», в якому пише - аналітик Українського аналітичного центру Вікторія Кернеш вважає, що найближчими місяцями пропозиція іноземної валюти перевищуватиме попит на неї. У результаті це змусить Нацбанк трохи ревальвувати гривню...

http://delo.ua/finance/ekspert-cherez-2-3-mesjaca-nbu-152513/

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Також «Діло» публікує матеріал «Стросс-Кан покине пост голови МВФ», в якому пише, – багато експертів припускають, що Домінік Стросс-Кан покине посаду голови МВФ заради боротьби за президентське крісло Франції в 2012 році…

http://delo.ua/world/stross-kan-pokinet-post-glavy-152571/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Київ витримає тиск газу» пише – подорожчання газу для України цього року буде незначним. Вчора в "Газпромі" заявили, що середньорічна ціна на нього не перевищить $280 за тисячу кубометрів. Тобто, подорожчання за рік складе не більше 12%. Незважаючи на це, для української промисловості вартість газу збільшиться вже в II півріччі, говорять в Міненерго…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590092

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Екологічна суперечка» пише – Україна в рамках СОТ почала офіційні консультації з Молдовою про відміну дискримінації при стягуванні екологічного збору з імпортерів пива і соків. У посольстві Молдови в Україні відзначають, що їхня країна готова вирішити проблему без залучення СОТ. На думку експертів, звернення в торгову організацію стане вагомим аргументом у випадку затягування з відміною дискримінації…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590076

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Справи об`єдналися навколо Юлії Тимошенко» пише – Генпрокуратура завершила слідство за двома порушеними проти лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко кримінальними справами, об`єднала їх і пред`явила їй остаточне звинувачення. Після ознайомлення обвинуваченої з матеріалами справи, його направили до суду. Колишній суддя Печерського райсуду Микола Замковенко, який звільнив у 2001 році Тимошенко з Лук’янівського СІЗО, вважає, що повторний арешт їй не загрожує…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590074

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«Экономические известия» в публікації «Путін зриває модернізацію Росії» пишуть - українські вагони потрапили в немилість до Володимира Путіна: російський прем`єр заявив про необхідність введення антидемпінгових заходів щодо цієї продукції. Але потужностей заводів РФ зараз недостатньо для її ринку, а тому такий крок може сприяти лише збільшенню маржі російських підприємств за рахунок підвищення відпускних цін…

http://markets.eizvestia.com/full/putin-sryvaet-modernizaciyu-rossii

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«Экономические известия» в публікації «Фінринку загрожують мегаорганом» пишуть: «Впродовж наступного місяця до Верховної Ради Віктор Янукович внесе законопроект про національні регулятори. Даний проект, зокрема, стосуватиметься Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку і Держфінпослуг», - заявив голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василь Волга...

http://finance.eizvestia.com/full/finrynku-grozyat-megaorganom

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Також «Экономические известия» в публікації «Страховики рвуться до керма» пишуть - страхові компанії не проти отримати право на адміністрування і управління активами недержавних пенсійних фондів. Спеціалізовані управляючі компанії, у свою чергу, вважають досвід українських СК недостатнім для управління активами НПФ...

http://finance.eizvestia.com/full/strahovshhiki-rvutsya-k-rulyu

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«Газета по-київськи» в публікації «Нерухомість дешевшає. «Троячка» в Києві – 44 тис. дол.» пише - ціни на ринку столичної нерухомості продовжують знижуватися: «Газета...» знайшла трикімнатну квартиру за 57 тисяч дол. Всього на сім тисяч дорожче, ніж однокімнатні…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2011/02/21/231111.html

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Також «Газета по-київськи» в публікації «Більше подушок – надійних і різних» пише - системи пасивної безпеки сучасних автомобілів весь час модернізуються: збільшується їх кількість і різноманітність конструкцій…

http://mycityua.com/articles/auto/2011/02/22/035902.html

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«Сьогодні» в публікації «Борошно продають по 5 кг в руки, а гречку чекають через місяць» пише – в перебоях з постачаннями уряд звинувачує супермаркети…

http://www.segodnya.ua/news/14225320.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Реформа надприбутку» пише – Міненерго РФ підготувало концепцію реформи оподаткування нафтової галузі. З`явиться податок на надприбуток і контроль за цінами, а максимальне експортне мито знизиться до 55%...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255470/reforma_sverhpribyli

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Також «Ведомости» в публікації «Багатонаціональна країна: Національність землі» пишуть – схоже, що національні конфлікти і суперечки очолили список загроз безпеці і єдності Росії…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255424/nacionalnost_zemli

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Видання «Известия» в публікації «Євгеній Прімаков не буде президентом» пише – на чергових виборах у березні Євгеній Прімаков не виставлятиме свою кандидатуру на пост президента організації. Але на пенсію він не збирається. В інтерв`ю "Известиям" Прімаков розповів, хто буде його наступником…

http://www.izvestia.ru/economic/article3151999/

(УНІАН)