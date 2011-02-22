Генеральний секретар НАТО закликав владу Лівії зупинити репресії

Брюссель. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН закликав владу Лівії зупинити репресії проти власного народу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві А. Фог РАСМУССЕНА.

«Я шокований нерозбірливим застосуванням сили проти мирних демонстрантів у Лівії. Я шкодую про втрачені життя», - заявив генсек НАТО.

Він відзначив, що народ Лівії, як і ряд інших народів, на Близькому Сході висловив чітке бажання демократичних змін.

«Їхні законні очікування повинні бути розглянуті», - заявив А. Фог РАСМУССЕН.

Він також зазначив, що свобода слова і зборів є фундаментальними правами і мають дотримуватися.

Як повідомляв УНІАН, останні кілька днів акції протесту в Лівії неодноразово придушувалися силами правопорядку, зокрема з використанням авіації. За різними даними, в результаті зіткнень загинуло від 300 до 400 осіб.