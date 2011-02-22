Київ прибирають від снігу понад 460 одиниць техніки та 5,5 тис. працівників - КМДА

Київ прибирають від снігу 463 одиниці техніки та 5,5 тис. працівників комунальних служб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління контролю за благоустроєм, станом на 7.00 22 лютого до прибирання снігу у столиці було задіяно 463 одиниці техніки та понад 5 тис. 520 працівників комунальних служб.

Інспектори профільного управління контролюють очищення міста від снігу та складають протокольні акти на ті структури та установи, які не прибирають балансові території.

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 лютого, перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК доручив комунальним службам за добу звільнити дороги і тротуари міста від снігу.

Того дня прес-служба столичної адміністрації інформувала, що до очищення автошляхів столиці від снігу залучені усі потужності комунальної компанії «Київавтодор» - на дорогах міста працювало понад 350 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки.