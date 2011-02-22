Кабмін планує відтермінувати обмеження обігу кетаміну – МОЗ

Кабінет міністрів України найближчим часом планує прийняти рішення про відтермінування введення норми про обмеження обороту кетаміну, який широко використовується у ветеринарній лікарській практиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр АНИЩЕНКО сьогодні на прес-конференції.

"Ми вносимо пропозицію про відтермінування набуття чинності постанови на 150 днів. Іншим разом. Треба сім разів відміряти і один раз - відрізати. Бувають помилки, але це зроблено не спеціально. В усіх країнах обмежується обіг наркотиків для того, щоб попередити можливість їх використання не за призначенням", - сказав О.АНИЩЕНКО.

У свою чергу директор Департаменту регуляторної політики і обігу лікарських засобів в системі охорони здоров'я Мінохоронздоров'я України Валерій СТЕЦІВ підкреслив, що ініціатором обмеження застосування кетаміну виступив Державний комітет України з питань контролю за наркотиками, а не Міністерство охорони здоров'я. "Ми погоджували відповідний проект постанови із зауваженням врахувати перехідний період", - повідомив він.

За його словами, на останній нараді в Кабінеті міністрів було розглянуто декілька пропозицій щодо відтермінування введення норми про обмеження кетаміну. "За результатами наради підготовлений проект постанови, у якому передбачається перенесення набуття чинності постанови на період, запропонований суб'єктами підприємницької діяльності: для юридичних осіб - на 6 місяців, для фізичних осіб - 3 місяці. Ми вважаємо, що потрібний однаковий перехідний період і запропонували відтермінувати на 150 днів. Остаточне рішення прийматиме Кабінет міністрів", - пояснив В. СТЕЦІВ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 5 січня 2011 року включив кетамін в перелік психотропних речовин, обіг яких обмежується.

З моменту публікації постанови, щоб застосовувати в лікувальній практиці препарати зі вмістом кетаміну, лікарям необхідно отримати додаткову ліцензію на діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Одночасно уряд вніс зміни в порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

24 січня Асоціація фахівців ветеринарної медицини України звернулася з листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням дозволити застосування кетаміну у ветеринарній практиці.

17 лютого перший заступник голови Держветслужби Володимир ГОРЖЕЄВ заявив, що Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України також пропонують уряду відтермінувати норму про обмеження застосування кетаміну.

"Відтермінування потрібне для того, щоб сьогодні правоохоронні органи не ставили питання ветеринарам. Для того, щоб обговорити і потім прийняти правильне, зважене рішення, щоб реально вирішити це питання, щоб не страждали ні люди, ні тварини", - сказав В. ГОРЖЕЄВ.

За його словами, урядова постанова на підготовчому етапі не узгоджувалася з Державною ветеринарною і фітосанітарною службою України.