Янукович підписав закон про спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді".

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Верховна Рада ухвалила цей закон. За нього проголосувало 237 з 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно із законом, у зв'язку з необхідністю здійснення процесу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді під повним контролем судової влади передбачено, що програму, навчальні плани, порядок проходження спеціальної підготовки і перелік вищих юридичних навчальних закладів, які здійснюватимуть таку підготовку, затверджуватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів України, а організовуватиме спеціальну підготовку Національна школа суддів, яка функціонує при Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

При цьому критерії визначення переліку вищих юридичних навчальних закладів затверджуватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів, що також забезпечуватиме перебування процесу спеціальної підготовки під винятковим контролем органів судової влади.

Передбачено також удосконалити порядок проходження спеціальної підготовки шляхом введення не лише денної (очної) форми навчання, але і заочної форми підготовки.