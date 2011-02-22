Янукович заявив про формування «нової еліти нації»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що цього року буде сформований, як і планувалося, президентський кадровий резерв "Нова еліта нації".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у виступі на засіданні Комітету з економічних реформ В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що "у процесі підготовки і проведення реформ ми гостро відчули кадрову проблему - бракує освічених, творчих, нестандартних думками людей".

"Тому цього року ми сформуємо, як і планували, президентський кадровий резерв "Нова еліта нації", який створить механізм відбору і залучення найбільш обдарованих громадян до впровадження реформ", - підкреслив він.