Головне на 22 лютого

Енергетика

В українську енергетику буде залучено 3-5 млрд. грн. інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Комітету економічних реформ повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«У галузь енергетики буде залучено від 3 до 5 млрд. грн. інвестицій. Цей ресурс ми одержимо в результаті приватизації із залученням до конкурсу провідних світових компаній», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, цього року буде завершено підготовку до будівництва LNG-терміналу для перевалки зрідженого природного газу. "Такий національний проект допоможе диверсифікувати енергопостачання України і збалансувати ціни й тарифи на внутрішньому ринку", - відзначив він.

За даними оперативного моніторингу, борги підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з 1 жовтня 2010 року, перевищили 5,16 млрд. грн. (станом на 21.02.11, без АЕК «Київенерго»), а рівень оплати становив лише 45%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У ДК «Газ України» відзначають, що підприємства комунальної теплоенергетики продовжують нарощувати заборгованість перед ДК «Газ України» за природний газ.

Майже половину заборгованості перед компанією за газ підприємств ТКЕ (без АЕК «Київенерго») становлять борги підприємств ТКЕ чотирьох регіонів: Донецької (834 млн. грн.), Дніпропетровської (711 млн. грн.), Харківської (665 млн. грн.) і Луганської (290 млн. грн.) областей.

Значною є також заборгованість за газ підприємств ТКЕ Запорізької (280 млн. грн.), Одеської (255 млн. грн.), Львівської (206 млн. грн.), Київської (200 млн. грн.), Полтавської (156 млн. грн.), Житомирської (121 млн. грн.), Сумської (116 млн. грн.), Чернігівської (114 млн. грн.), Черкаської (109 млн. грн.), Хмельницької (101 млн. грн.) областей, а також АР Крим (196 млн. грн.).

Заборгованість за 2010-2011 рр. столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» становить 1,5 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 році – 42%).

Оперативний моніторинг ДК «Газ України» показує, що громадяни в цілому сумлінно сплачують вартість комунальних послуг, зокрема, за спожиту теплову енергію, проте сплачені населенням кошти за теплову енергію своєчасно до компанії не надходять.

ДК «Газ України» вимагає від керівників підприємств ТКЕ-боржників прискорити розрахунки за спожитий природний газ.

Фінанси

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від уряду та керівництва Державної податкової служби скоротити термін відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) для сумлінних платників податків з 74 до 28 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ сьогодні у Києві.

Глава держави підкреслив, що серед пріоритетів 2011 року повинно стати повноцінне впровадження нового Податкового кодексу та реформування самої податкової служби.

«Нагадаю, останнє було моєю категоричною вимогою при підписанні кодексу. У цьому контексті показовим буде вирішення проблеми бюджетного відшкодування ПДВ. Ставлю завдання, щоб термін такого відшкодування для сумлінних платників податків скоротився із 74 до 28 днів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На кінець 2010 року сума невідшкодованого ПДВ становила 0,9 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій М’ЯРКОВСЬКИЙ.

«На кінець року простроченого невідшкодованого ПДВ було 0,9 млрд. грн.», - відзначив він.

За його словами, в першому кварталі 2011 року буде завершено процес з відшкодування простроченої заборгованості з ПДВ, а також впроваджено нормативну базу з автоматичного відшкодування податку.

Також міністерство передбачає можливість ввести ризикоорієнтовану методику перевірок малого бізнесу, повідомив А.М’ЯРКОВСЬКИЙ.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає одним з пріоритетних завдання реформування систем пенсійного страхування і соціальної підтримки і вважає, що до кінця цього року середній розмір пенсії повинен складати, щонайменше, 1380 гривен.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це він сказав сьогодні під час виступу на засіданні Комітету з економічних реформ.

"Добре, що законопроект з пенсійної реформи проходить громадське обговорення... У такій справі не обходиться без політичних спекуляцій, тому треба йти до людей і пояснювати їм, переконувати. Іншого способу досягти успіху немає", - вважає Президент.

"Реалістичним я бачу завдання росту до кінця року середнього розміру пенсій щонайменше до 1380 гривен. Інакше немає сенсу вести розмови про збалансування Пенсійного фонду і перехід на нову систему. Нинішні пенсіонери не можуть чекати: як тільки економічні показники нам дозволяють, треба піднімати розмір пенсії", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

При цьому, за словами Президента, треба забезпечити реальну залежність рівня пенсії від заробітку і страхового стажу пенсіонера. "Хто більше працював, той повинен отримати більше", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Глава держави додав, що при реформуванні системи соціального захисту ключова вимога - це адресність допомоги. Її повинні отримати ті, хто найбільше цього потребує.

Європейська економічна палата торгівлі,комерції і промисловості розпочинає в Україні сертифікацію за європейськими стандартами.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив директор департаменту розвитку Європейської економічної палати Ігор ШОЛОХОВ.

«Оскільки метою України є вступ до Європейського Союзу, виникає гостра необхідність приведення якості товарів і послуг до європейського рівня», - відзначив він.

За словами І.ШОЛОХОВА, сертифікація є добровільною і проводиться для «тих підприємств, які планують активно розвиватися в майбутньому». «Стандарти зареєстровані в управлінні гармонізації внутрішнього ринку ЄС, реєстр є власністю Європейської економічної палати», - повідомив І.ШОЛОХОВ.

Пройшовши сертифікацію, підприємства отримують можливість використовувати символіку Європейської економічної палати. Кількість сертифікатів обмежена, тому вони видаються лише підприємствам з інноваційним характером, які дотримуються правил Європейської якості і підтримують відповідний рівень стандарту обслуговування. Сертифікат видається терміном на 1 рік.

Віце-президент ЄЕП в Україні Михайло ХАЛМУРАДОВ відзначив, що дані сертифікати якості відрізняються від своїх аналогів тим, що «далі відбувається за цими стандартами» у зв`язку з комплексністю оцінювання рівня якості на підприємствах на кожному етапі виробництва. «Це процес переробки сировини, під час виробництва, під час підготовки до реалізації, це маркетингова стадія підприємств, це продажна стадія підприємств…», - сказав він. Такі стандарти якості, наголосив віце-президент палати, мають стати показовими для покупців.

М.ХАЛМУРАДОВ також повідомив, що фахівці Європейської економічної палати розробили низку нових стандартів, зокрема, європейський стандарт вин, музейний стандарт, стандарт кемпінгу, які також запроваджуватимуться на добровільних засадах.

Окрім того, відзначив М.ХАЛМУРАДОВ, сертифікати видаватимуться безкоштовно, проте для їх отримання на підприємстві має провести аудит консалтингова компанія, відібрана на конкурсних засадах.

Заступник голови Державної служби туризму і курортів Дмитро ЗАРУБА, у свою чергу, відзначив необхідність наявності певного рівня якості для європейських туристів, зокрема, це стосується готелів: «Думаю, що він дасть стимулювання рівня сервісу в готелях, ресторанах, тому що, на жаль, під час підготовки до Євро-2012 це питання стоїть у нас особливо гостро. Необхідно саме підтвердження для європейських туристів рівня обслуговування».

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) до 2013 року може надати країнам Середземномор`я до 6 млрд. євро кредитів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на щорічній прес-конференції президент ЄІБ Філіп МЕЙСТАДТ.

За його словами, ця сума може бути надана у разі, якщо Європарламент і Рада ЄС дадуть банку мандат на розширення його кредитування країн Середземномор`я.

На сьогодні мандат на кредитування країн Середземномор`я на 2007-2013 роки, отриманий від Ради ЄС і Європарламенту, складає 8,7 млрд. євро.

"Це означає, що ми маємо гарантію політичних ризиків", - зазначив Ф.МЕЙСТАДТ.

При цьому, за його словами, від цієї суми, з урахуванням вже наданих кредитів, залишилося 2,8 млрд. євро, які банк може видати в кредит впродовж 2011-2013 років.

Ще 1 млрд. євро може бути доданий після того, як Європарламент і Рада ЄС погодять розширення мандату на надання кредитів країнам Середземномор`я.

Крім того, за словами президента ЄІБ, додаткові 1,2 млрд. євро країни Середземномор`я можуть отримати у рамках розширення кредитування проектів у сфері енергоефективності і зниження викидів СО2 в атмосферу. Ще 200-300 млн. євро - у випадку, якщо ЄІБ отримає дозвіл використовувати на кредити частину раніше виданих в кредит і повернених кредиторами коштів.

"Таким чином, близько 6 млрд. євро в цілому ми можемо надати країнам Середземномор`я, і у тому числі країнам, у яких почалися демократичні перетворення", - заявив Ф.МЕЙСТАДТ.

Сільське господарство

Український бізнесмен Олег БАХМАТЮК, що є мажоритарним акціонером найбільшого в Україні виробника яєць і яєчних продуктів агрохолдингу «Авангард» , придбав близько 50% активів провідної компанії США з переробки свійської птиці Townsends.

Операція відбулася через компанію OMTRON LTD, яка є акціонером «Авангарду», повідомили УНІАН у компанії.

«Я вважаю цю операцію дуже привабливою. Оскільки сам Townsends – один із старих виробників м`яса в США. Компанія переробляє 320 тис. тонн м`яса птиці на рік. У 2010-му її виручка склала 500 млн. дол.», відзначив О.Бахматюк.

За словами О.Бахматюка, ця операція дозволить раціональніше сумістити і використовувати експортні можливості компанії на ринках Близького Сходу. Вже сьогодні проведені ряд переговорів з великими імпортерами м`яса Іраку, Саудівської Аравії, ОАЕ. Також компанія планує здійснювати постачання на ринки України та Росії.

Дана трансакція свідчить про створення абсолютно нового напряму в бізнесі, - підкреслив бізнесмен. Перш за все це пов`язано з розширенням експортної лінійки продажів продуктів харчування, зокрема, на ринках, які стрімко розвиваються і на яких компанія вже присутня.

Придбання американської компанії виводить бізнес Бахматюка на лідируючу позицію в Україні, відзначають експерти.

Інвестиційна група "Авантаж Капітал", що є авторизованим радником Варшавської фондової біржі (ВФБ) в Україні, планує цього року розмістити на ВФБ акції трьох українських компанії.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова ради директорів "Авантаж Капітал" Юрій КОСТОГЛОДОВ.

За його словами, однією із запланованих до розміщення компаній є компанія "Хлібне & Лан" (Харківська обл.), яку планують розмістити в першому півріччі цього року. "Думаю, у березні ми назвемо дві інших потенційних компанії", - сказав Ю.КОСТОГЛОДОВ.

За його словами, об`єми розміщення складуть в середньому по 1,5 млн. євро для кожної з компаній.

(УНІАН)