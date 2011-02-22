Анонс на 23 лютого

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Прес-конференція на тему: «Успіхи і проблеми шкіряної та взуттєвої галузей України. Учасники: Олександр Бородиня - президент, голова правління Ліги «Укршкірвзуттяпром», президент Асоціації «Укршкірпром»; Фабіо Регоза - керівник українсько-італійського взуттєвого підприємства «РІФ-1» (торгова марка «Inblu»).

* Круглий стіл на тему: «Податковий кодекс Україна-2011: Старт реформ».

* Круглий стіл на тему: "Гроші для бізнесу. Фінансові інструменти та особливості їх використання". Учасники: Микола Орлов, юридична компанія "ЗМЗ", Ярослав Свердличенко, юридична компанія "ЗМЗ", Микола Стеценко, керуючий партнер юридичної компанії "Авеллум Партнерс", Андрій Катчик, керуючий партнер "Grata Consulting Group" та ін.

* Відбудеться брифінг Першого заступника голови Антимонопольного комітету України Юрія КРАВЧЕНКА щодо дій Комітету стосовно попередження порушень конкуренційного законодавства на ринку соняшникової олії. Зокрема, йдеться про забезпечення балансу ринку та цінової стабільності.

* Круглий стіл на тему: "Кому вигідний новий містобудівний закон і наскільки він позитивний для столиці? Думки експертів". Учасники: Іван Заєць, народний депутат ВР (НУНС), Володимир Бондаренко, народний депутат ВР (БЮТ), Ольга Боднар, народний депутат ВР (БЮТ), Олександр Бригинець, голова комісії Київради з питань культури і туризму, депутат Київради, Андрій Странніков, депутат (Київрада, Блок Кличка), Евеліна Кравченко, експерт (інститут археології НАНУ); Єгор Соболєв, голова бюро журналістських розслідувань "Свідомо".

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у заходах, присвячених Дню захисника Вітчизни.

* Відбудеться розширене засідання Ради директорів Української будівельної асоціації, на якому відбудеться обговорення Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» із змінами, внесеними Президентом України. Запрошені народні депутати України Ю. Сербін, І. Лисов, В. Матчук. Також на засіданні будуть вручені сертифікати новим членам Асоціації та надана інформація про заходи, в яких бере участь УБА (лютий - березень) у 2011 році.

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