Курс НБУ на 23.02.11

Офіційний курс НБУ на 23.02.11100 USD - 793.7800 (22 лютого - 794.0100)100 EUR - 1084.8591 (22 лютого - 1085.2529)10 RUR - 2.7105 (22 лютого - 2.7234)Облікові курси банківських металів на 23.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-110692.62 (22 лютого-111121.70)961 XAG 10 Срібло-2610.74 (22 лютого-2654.38)962XPT10Платина-144706.09(22 лютого-146653.65)964XPD10Паладій-66439.39 (22 лютого-68205.46)

Офіційний курс НБУ на 23.02.11 100 USD - 793.7800 (22 лютого - 794.0100) 100 EUR - 1084.8591 (22 лютого - 1085.2529) 10 RUR - 2.7105 (22 лютого - 2.7234) Облікові курси банківських металів на 23.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-110692.62 (22 лютого-111121.70) 961 XAG 10 Срібло-2610.74 (22 лютого-2654.38) 962XPT10Платина-144706.09(22 лютого-146653.65) 964XPD10Паладій-66439.39 (22 лютого-68205.46)

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