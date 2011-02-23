ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ

«Діло» публікує матеріал «Уряд передумав скорочувати чиновників Держфінпослуг», в якому пише – кількість співробітників Держфінпослуг залишиться незмінною – близько 300 осіб, тоді як в кінці минулого року штат цього фінансового регулятора планувалося скоротити на третину…

http://delo.ua/finance/pravitelstvo-peredumalo-sokra-152684/

* * *

Також «Діло» подає матеріал «Російський плагіатор цукерок «Raffaello» будує фабрику в Україні», в якому пише - російська компанія "Ландрін`", яку компанія Ferrero звинувачувала в плагіаті цукерок «Raffaello», має намір побудувати в Україні кондитерську фабрику…

http://delo.ua/business/rossijskij-plagiator-konfet-r-152704/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Україна повертається у великий експорт» пише – в НАК "Нафтогаз України" мають намір відновити експорт газу до Польщі. Як стало відомо виданню, в уряді готують розпорядження, яке дозволить вже до кінця року поставити в цю країну паливо на суму до 90 млн. дол., а в майбутньому збільшити експорт у 10 разів. Правда, планам компанії може завадити "Газпром", якому невигідна поява конкурента на польському ринку…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590485

* * *

«Комерсант-Україна» в публікації «Кабмін попрацював з високою фіктивністю» пише – уряд визнав, що не зміг ліквідовувати проблему фіктивного ПДВ. Таким чином, не виправдали себе ні надана податковим органам можливість перевіряти платників і їх контрагентів, ні оперативне отримання податкових накладних на великі суми податку. Експерти вважають, що схеми незаконного відшкодування ПДВ діятимуть і далі, а неповернення ПДВ тільки підсилить прагнення підприємств мінімізувати сплату податків…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590466

* * *

Також «Комерсант-Україна» в публікації «Ми дійдемо і до вас» пише – вчора на засіданні комітету з економічних реформ президент Віктор Янукович розкритикував роботу Кабміну і зажадав активізувати роботу з виконання плану реформ, оголошеного минулого року. Незважаючи на жорсткі заяви президента про некомпетентність ряду представників уряду, кадрових рішень за підсумками засідання прийнято не було…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590467

* * *

«Экономические известия» в публікації «Клюєв дав Харі «добро» пишуть - голова Федерації профспілок України Василь Хара оголосив про підтримку з боку першого віце-прем`єра Андрія Клюєва своєї кандидатури на майбутніх перевиборах голови ФПУ. І тут же відмовився від своїх слів...

http://state.eizvestia.com/full/klyuev-dal-hare-dobro

* * *

«Экономические известия» в публікації «Корови поза законом» пишуть - управління Служби безпеки України в Київській області порушило кримінальну справу за фактом привласнення службовими особами «Української молочної компанії» 28,9 млн. грн., виділених із стабілізаційного фонду держбюджету на відшкодування вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів…

http://markets.eizvestia.com/full/korovy-vne-zakona

* * *

Також «Экономические известия» в публікації «Газ чекає бюрократів» пишуть - адміністративна реформа, покликана спростити систему державної влади в Україні, несподівано стала причиною затягування реалізації проекту будівництва терміналу із прийому зрідженого природного газу на Чорноморському побережжі…

http://markets.eizvestia.com/full/gaz-zhdet-byurokratov

* * *

«Газета по-київськи» в публікації «Працівників мерії позбавлять премій на користь вчителів і лікарів?» пише - на завтрашній сесії Київради планується розглянути всього два основні питання: про внесення змін до бюджету і в програму соціально-економічного розвитку…

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/23/032315.html

* * *

Також «Газета по-київськи» в публікації «Кращі тури на 8 березня» пише: готуємося зустріти 8 Березня в подорожі – три варіанти турів на будь-який гаманець…

http://mycityua.com/articles/travels/2011/02/23/050250.html

* * *

«Сьогодні» в публікації «Пенсіонерам додадуть грошей за рахунок виведених із тіні зарплат» пише – до кінця року обіцяють платити пенсіонерам в середньому 1380 гривень. Зараз – 1152…

http://www.segodnya.ua/news/14225848.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Сланцевий газ в Україні: «Газпром» не вірить, Америка - перевірить» пише – спостерігається прорив у сфері видобування сланцевого газу - Україна і США домовилися про співпрацю в цій сфері. Зволікати з проектом не можна, тільки в цьому випадку Газпром зрозуміє, що альтернативний російському газ в Україні таки з`явиться, і зважати на це доведеться...

http://economics.unian.net/rus/detail/78874

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Міцне пиво заборонять продавати вночі і в кіосках» пише – Держдума РФ прийняла в першому читанні урядовий законопроект, що посилює регулювання обігу алкоголю, зокрема його роздрібного продажу…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1216774/krepkoe_pivo_zapretyat_prodavat_nochyu_i_v_larkah

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Третина росіян вірять у єгипетський сценарій в Росії» пишуть – президент РФ Дмитро Медведєв визнав, що події на Близькому Сході матимуть «пряму дію» на ситуацію в Росії…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1216292/tret_rossiyan_veryat_v_egipetskij_scenarij_v_rossii

(УНІАН)