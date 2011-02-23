Генсекретар НАТО: Альянс планує посилити співпрацю і політичний діалог з Україною

НАТО планує посилити практичну співпрацю і політичний діалог з Україною. Про це в інтерв`ю журналу «Профіль» заявив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН напередодні свого офіційного візиту в Україну, запланованого на 24 лютого.

За словами Генсекретаря, партнерство сторін буде направлене на вирішення таких міжнародних проблем як піратство, комп`ютерна безпека, поширення зброї масового знищення, а також на допомогу Україні в проведенні реформ.

Представник Альянсу впевнений, що Україна вже досить далеко просунулася в своїй здатності працювати спільно із силами НАТО. «Ми підтримуємо регулярний діалог на високому рівні. Приміром, Комісія Україна–НАТО (КУН) збиралася 10 лютого для обговорення енергетичної безпеки», – зазначив А.Ф.РАСМУССЕН. КУН включає кілька робочих груп, в рамках яких збираються експерти обох сторін і обговорюють питання економічної та енергетичної безпеки, оборонної реформи, оборонних технологій, науки та екології, планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру.

За словами Генсекретаря, успішним є участь обох сторін у місіях з підвищення світової безпеки. «Українські ВМС разом з НАТО патрулюють Середземне море, щоб не допустити тероризму. Українські військовослужбовці разом із союзниками по Альянсу здійснюють місії в Афганістані і Косово. Україна – єдиний партнер НАТО, що бере участь у Силах швидкого реагування, для яких ваші ВПС підготували транспортний літак Іл-76», – розповів А.Ф.РАСМУССЕН.

«НАТО надає Україні значну підтримку в підготовці українських Збройних сил до таких місій, допомагаючи в навчанні особового складу, модернізації процедур і стандартів», – додав Генеральний секретар.